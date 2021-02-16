Смерть і вакцина: чому помирають люди і як цього уникнути

Вчора стало відомо про смерть 85-річного чоловіка на Криті, Греція, який помер після вакцинації від коронавірусу. Місцеві ЗМІ ще до офіційних результатів розтину заявили про те, що смерть від інсульту не була викликана ін'єкцією, – "це була раптова смерть, яка якраз збіглася з часом введення вакцини".

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Сайт "Сьогодні" зібрав найспірніші летальні випадки, коли пацієнти, яким було зроблене щеплення, помирали через тривалий час після вакцинації або не входили до групу ризику – нагадаємо, що переважна кількість смертей пов'язана з важкими хронічними захворюваннями пацієнтів старше 80 років. А заодно спробував розібратися в причинах.

Смерть новорічної ночі

Якщо грецький пацієнт помер через 15 хвилин після вакцинації, то 41-річна португальська медсестра Соня Асеведо померла через 48 годин, якраз новорічної ночі. При цьому в матеріалі Daily Mail зазначається, що відразу після вакцинації жодних побічних ефектів не спостерігалося.

Соня Асеведо отримала вакцину в числі 538 співробітників онкологічної клініки в Порто, де жінка працювала понад 10 років. За словами дочки покійної, єдине, на що вона скаржилася, – на "дискомфорт" у місці, куди була зроблена ін'єкція, в іншому було "все в порядку".

Мало того, в пресрелізі, розісланому 5 січня, міністерство юстиції Португалії повідомило, що попередні результати розтину "не встановили прямий зв'язок з вакциною проти COVID-19" . Тип вакцини не вказується.

Забули проконсультуватися з лікарем

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Ще триваліший строк між щепленням і смертю – майже п'ятеро діб, був зафіксований в швейцарському кантоні Люцерн також напередодні Нового року. Про це повідомило видання Der Zeitpunkt.

Вакцинація проводилася 24 грудня о будинку для людей похилого віку, причому ін'єкції робили всім мешканцям. Зазначається, що використовувалася вакцина, розроблена німецькою компанією BioNTech і американською Pfizer, що 91-річний пацієнт страждав на деменцію і що персонал будинку престарілих напередодні вакцинації не консультувався з домашнім лікарем покійного.

Пізніше, 26 грудня, чоловік поскаржився на болі в уретрі і животі, у нього впав тиск і підвищився пульс. Домашній лікар оглянув пацієнта тільки 27 грудня, а вранці 29-го у хворого різко погіршилося самопочуття, і він помер.

Пізніше швейцарський регулятор лікарських препаратів Swissmedic заявив, що вакцина тут ні до чого – крім деменції, на яку страждав померлий, він мав ще декілька захворювань. Висновок – "смерть настала з природних причин".

"Важливо зазначити, що серйозні побічні ефекти, в тому числі смерті, не пов'язані з вакциною, на жаль, відбуватимуться з високою ймовірністю", – заявили в компанії Pfizer.

Рідкісне імунне захворювання

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Рекордний строк – 16 днів між вакцинацією і смертю – був поставлений в Маямі, США, де після щеплення вакциною Pfizer помер 56-річний акушер Грегорі Майкл.

Фото: Facebook

Як пише Тhe New York Times, через кілька днів після ін'єкції у нього виявили гостру нестачу тромбоцитів. У нібито зовсім здорового чоловіка, за свідченням членів сім'ї, який веде здоровий спосіб життя, виявилася хвороба Верльгофа – імунне захворювання, при якому організм приймає тромбоцити за чужорідні тіла. В результаті смерть наступила 3 січня від крововиливу в мозок.

Дружина покійного в інтерв'ю таблоїду Daily Mail звинуватила у всьому вакцину. У компанії Pfizer її впевненість не поділяють.

Причини та рішення

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У Норвегії, де зареєстрована найвища смертність на тлі вакцинації серед європейських країн (померли 23 щеплених пацієнти старше 80 років), було вирішено ретельно обстежити вікових пацієнтів перед щепленням.

"Це може бути збіг, але ми не впевнені. Існує ймовірність того, що побічні реакції, які не є небезпечними для молодших пацієнтів і є звичайною справою при вакцинації, можуть погіршити основне захворювання у людей похилого віку", – заявив Стейнар Мадсен, медичний директор Норвезького агентства з лікарських засобів (NOMA).

Побічні дії, про які згадує Медсен, – це лихоманка, нудота і діарея. (Інші джерела вказують такий симптом, як головний біль.) У результаті норвезьким лікарям було наказано проводити ретельніше обстеження пацієнтів похилого віку, які страждають на хронічні захворювання.

Інша причина, яку назвав головний лікар Небраски Гері Ентоні, – анафілактичний шок, тяжка форма алергічної реакції, в тому числі і на ліки, яка дає в середньому 20%-вий показник смертності. Але в короткостроковій перспективі.

"Зазвичай смерть від вакцини COVID-19 може бути пов'язана з анафілаксією і відбувається протягом відносно короткого періоду часу після вакцинації. Хоча я не можу розмірковувати про ті випадки, коли люди вмирають через кілька днів або тижнів після введення вакцини, це найімовірніше через інші основні чинники", – заявив Гері Ентоні.

До слова, в США тільки в період з 14 грудня по 7 лютого, за даними видання СNBC, до Центрів з контролю і профілактики захворювань надійшло 1700 повідомлень про летальні випадки після вакцинації.

Є ще один нюанс. Видання Duetche Welle в своєму розслідуванні про причини смертності наводить лист прессекретаря Інституту Пола Ерліха, в якому вказується на те, що захист від COVID-19 "включається" через 7-14 днів після другої вакцинації (строк, коли щеплення починає "працювати", залежно від вакцини). Тому захворювання і навіть смертельний результат від наслідків COVID-19 цілком можливі після отримання першої дози вакцини. Зазначимо, що в Німеччині використовують для вакцинації BioNTech-Pfizer і Moderna.

Також нагадаємо, що 15 лютого Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я отримав заявку на реєстрацію в Україні COVID-вакцини від компанії AstraZeneca.

У відомстві зазначили, що вчора Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила препарат британсько-шведського виробника для екстреного застосування, тим самим дозволивши його використання в рамках ініціативи COVAX.

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