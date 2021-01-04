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Смерть українки в Туреччині: дві версії загибелі

4 січня, 23:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Одна з версій трагедії – самогубство

Поліція розглядає дві версії загибелі Христини Новицької, яку знайшли закуту у кайданки з пакетом на голові на орендованій віллі в Туреччині.

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Українка страждала від головного болю, тож поліцейські висунули одну з двох версій трагедії – самогубство. Про це екслюзивно розповів новинам "Сьогодні" український консул.

На думку поліції, існує варіант, коли людина хоче піти з життя у такий спосіб.

З цією версією не згоден експерт-криміналіст Валерій Кур, та щоб казати впевнено про те, що вбило українку, треба дочекатися результатів судмедекспертизи.

"Там злочинність існує і існує серйозна. Лота Гулі був найвідомішим злодієм на всьому пострадянському просторі. І він був авторитетом у Туреччині. Це дає мені підстави припускати, що наших українок або російськомовних красунь дівчаток якимось способом намагаються запрошувати або для роботи, або ще для чогось. І я не дивуюся, що це може бути насильницька смерть", – розповідає експерт-криміналіст.

30-річна киянка Христина Новицька останній рік жила у курортному містечку Бодрум на території елітного комплексу. Офіційно працевлаштована не була, однак відомо, що викладала танці і була моделлю.

Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, жінку знайшли у будинку на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в кайданках.

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Туреччина злочинність українки
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