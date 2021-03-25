Смерть онука Назарбаєва в Британії: стала відома причина

Онук першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, тіло якого виявили торік у Лондоні, помер природною смертю.

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Такого висновку, як повідомляє Радіо Азаттик, дійшли британські коронери.

В опублікованих 24 березня висновках патологоанатомів йдеться, що причиною смерті 29-річного Айсултана Назарбаєва стала кокаїнова залежність.

Нагадаємо, що чоловік помер за 10 днів до свого 30-річчя – 16 серпня 2020 року його виявили непритомним у парку в Лондоні.

Висновок коронера підтверджується тим, що Айсултан кілька років боровся з наркозалежністю. Але минулого року він повідомив, що втік з Казахстану до Великої Британії і попросив про політичний притулок, звинувативши родичів в переслідуванні.

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Крім того, він заявив про "високомасштабну корупцію між урядом Росії і Казахстану", що зв'язали з його смертю, яка сталася через півроку.

Айсултан – молодший син Дариги Назарбаєвої та Рахата Алієва. Цікаво, що його батька Рахат Алієв теж не стало – він помер 2015 року в Австрії, де переховувався від кримінального переслідування на батьківщині.

Перед тим, як посваритися з родиною, Айсултан Назарбаєв обіймав посаду віцепрезидента Казахстанської федерації футболу. Однак потім став фігурантом кількох гучних скандалів, зокрема, перебуваючи під впливом наркотиків, він 2019 року вкусив констебля британської поліції.

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