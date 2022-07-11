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ЗМІ дізналися, коли у Британії оголосять ім'я нового прем'єра

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 липня, 23:34
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Буде декілька етапів голосування
Прем'єр-міністра оберуть осінню/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"
Прем'єр-міністра оберуть осінню/Фото: Reuters, колаж: "Сьогодні"

Консервативна партія оголосить ім'я нового прем’єр-міністра Великої Британії 5 вересня. Це станеться після голосування серед членів партії.

Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Буде декілька етапів голосування за наступне лідерство серед британських депутатів. Після цього 5 вересня Консервативна партія обере переможця з-поміж двох кандидатів.

Відставка Джонсона

У четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно оголосив про свою відставку з посади глави уряду та лідера Консервативної партії. Він залишив крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників. Докладніше про скандал, який став приводом для відставки Джонсона, вже розповідав сайт "Сьогодні".

У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду доти, доки не буде обрано нового прем'єра.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Джонсон звернувся до Зеленського після заяви про відставку. Також ми писали, що може змінити для України відставка Джонсона.

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