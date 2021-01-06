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SMS колишньому: з'явилися нові подробиці про жахливу смерть українки в Туреччині

6 січня, 12:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

30-річна киянка Христина Новицька останній рік жила в курортному містечку Бодрум

З'явилися нові деталі страшної смерті українки Христини Новицької в Туреччині.

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Як повідомляє "Сьогодні" з посиланням на ЗМІ, незадовго до смерті жінка написала SMS своєму колишньому хлопцю, в якому просила подбати про її сім'ю, якщо вона помре.

Сам він підтвердив, що повідомлення отримав, але відразу видалив.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 30-річна киянка Христина Новицька останній рік жила в курортному містечку Бодрум на території елітного комплексу. Офіційно не працювала, проте відомо, що викладала танці і була моделлю.

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, жінку знайшли в будинку на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в кайданках.

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Наразіполіція розглядає дві версії загибелі Христини Новицької.

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Туреччина вбивство Украина
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