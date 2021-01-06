SMS колишньому: з'явилися нові подробиці про жахливу смерть українки в Туреччині

З'явилися нові деталі страшної смерті українки Христини Новицької в Туреччині.
Як повідомляє "Сьогодні" з посиланням на ЗМІ, незадовго до смерті жінка написала SMS своєму колишньому хлопцю, в якому просила подбати про її сім'ю, якщо вона помре.
Сам він підтвердив, що повідомлення отримав, але відразу видалив.
Нагадаємо, 30-річна киянка Христина Новицька останній рік жила в курортному містечку Бодрум на території елітного комплексу. Офіційно не працювала, проте відомо, що викладала танці і була моделлю.
Нагадаємо, жінку знайшли в будинку на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в кайданках.
Наразіполіція розглядає дві версії загибелі Христини Новицької.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк