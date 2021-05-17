Знову війна? Вірменія заявила про зростання напруженості на кордоні з Азербайджаном

На кордоні Вірменії та Азербайджану знову спостерігається зростання напруженості.
Про це написав в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян в Facebook.
"Після засідання Радбезу спостерігається тенденція напруженості та агресії азербайджанських сил на деяких ділянках вірмено-азербайджанського кордону", – написав Пашинян.
За його словами, крім заходів внутрішньої безпеки, Вірменія активує процедури відповідно до договору ОДКБ і вірмено-російської стратегічної системою
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Пашинян вважає, що уточнення меж між Вірменією і Азербайджаном має проходити в тристоронньому форматі. На засіданні Радбезу він заявив, що переговори з азербайджанською стороною по врегулюванню ситуації на кордоні триватимуть 19 травня.
Що кажуть в Азербайджані?
Президент Ільхам Алієв вважає, що ситуація на кордоні з Вірменією залишається стабільною. Він заявив, що звернення Вірменії в ОДКБ з стосовно цієї ситуації є необгрунтованим і спробою інтернаціоналізувати питання.
Що відбувається?
- 12 травня Міноборони Вірменії повідомило, що збройні сили Азербайджану намагалися провести роботи, щоб "скоригувати" кордону в прикордонному районі Сюнікській області, однак, нібито після прийнятих вірменськими підрозділами заходів, ці роботи припинилися.
- Нікол Пашинян зібрав засідання Ради безпеки Вірменії, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію країни.
- Пашинян заявив, що азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.
- МЗС Азербайджану заявив, що війська країни пересуваються на позиціях, що належать Азербайджану.
Нещодавно ми писали, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що після завершення бойових дій в Нагірному Карабасі вони не мають територіальних претензій до Вірменії.