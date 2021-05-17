Русский
$ 27,61
33,48
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Знову війна? Вірменія заявила про зростання напруженості на кордоні з Азербайджаном

17 травня, 12:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як заявили у Вірменії напередодні, збройні сили Азербайджану намагалися провести роботи, щоб "скоригувати" кордони

На кордоні Вірменії та Азербайджану знову спостерігається зростання напруженості.

Реклама

Про це написав в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян в Facebook.

"Після засідання Радбезу спостерігається тенденція напруженості та агресії азербайджанських сил на деяких ділянках вірмено-азербайджанського кордону", – написав Пашинян.

За його словами, крім заходів внутрішньої безпеки, Вірменія активує процедури відповідно до договору ОДКБ і вірмено-російської стратегічної системою

В тренді
В Ізраїлі обрушилася трибуна синагоги – понад 160 постраждалих та двоє загиблих (оновлено)
В тренді
Ліквідація бойовиків і знищення штабу ХАМАС – Ізраїль завдає удару по сектору Газа (відео)
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
В тренді
Ракетні обстріли, протести в Європі та евакуація українців – головне про конфлікт в секторі Газа

Пашинян вважає, що уточнення меж між Вірменією і Азербайджаном має проходити в тристоронньому форматі. На засіданні Радбезу він заявив, що переговори з азербайджанською стороною по врегулюванню ситуації на кордоні триватимуть 19 травня.

Що кажуть в Азербайджані?

Реклама

Президент Ільхам Алієв вважає, що ситуація на кордоні з Вірменією залишається стабільною. Він заявив, що звернення Вірменії в ОДКБ з стосовно цієї ситуації є необгрунтованим і спробою інтернаціоналізувати питання.

Що відбувається?

  • 12 травня Міноборони Вірменії повідомило, що збройні сили Азербайджану намагалися провести роботи, щоб "скоригувати" кордону в прикордонному районі Сюнікській області, однак, нібито після прийнятих вірменськими підрозділами заходів, ці роботи припинилися.
  • Нікол Пашинян зібрав засідання Ради безпеки Вірменії, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію країни.
  • Пашинян заявив, що азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.
  • МЗС Азербайджану заявив, що війська країни пересуваються на позиціях, що належать Азербайджану.

Нещодавно ми писали, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що після завершення бойових дій в Нагірному Карабасі вони не мають територіальних претензій до Вірменії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомоСША
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах "чорного грибка"Інші країни
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардування
Українці потрапили під ракетні удари в Ізраїлі. Ми дізналися, як це – пережити бомбардуванняІнші країни
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)
Ізраїль завдав ракетного удару по будівлі в Газі, де розташовувалися офіси світових ЗМІ (відео)Інші країни
Хворих на COVID-19 в Індії атакує
Хворих на COVID-19 в Індії атакує "чорний грибок": чи загрожує смертоносна недуга українцямІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти