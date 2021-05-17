Знову війна? Вірменія заявила про зростання напруженості на кордоні з Азербайджаном

Як заявили у Вірменії напередодні, збройні сили Азербайджану намагалися провести роботи, щоб "скоригувати" кордони

На кордоні Вірменії та Азербайджану знову спостерігається зростання напруженості.

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Про це написав в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян в Facebook.

"Після засідання Радбезу спостерігається тенденція напруженості та агресії азербайджанських сил на деяких ділянках вірмено-азербайджанського кордону", – написав Пашинян.

За його словами, крім заходів внутрішньої безпеки, Вірменія активує процедури відповідно до договору ОДКБ і вірмено-російської стратегічної системою

Пашинян вважає, що уточнення меж між Вірменією і Азербайджаном має проходити в тристоронньому форматі. На засіданні Радбезу він заявив, що переговори з азербайджанською стороною по врегулюванню ситуації на кордоні триватимуть 19 травня.

Що кажуть в Азербайджані?

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Президент Ільхам Алієв вважає, що ситуація на кордоні з Вірменією залишається стабільною. Він заявив, що звернення Вірменії в ОДКБ з стосовно цієї ситуації є необгрунтованим і спробою інтернаціоналізувати питання.

Що відбувається?

12 травня Міноборони Вірменії повідомило, що збройні сили Азербайджану намагалися провести роботи, щоб "скоригувати" кордону в прикордонному районі Сюнікській області, однак, нібито після прийнятих вірменськими підрозділами заходів, ці роботи припинилися.

Нікол Пашинян зібрав засідання Ради безпеки Вірменії, в ході якого назвав події, що відбулися посяганням на територію країни.

Пашинян заявив, що азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

МЗС Азербайджану заявив, що війська країни пересуваються на позиціях, що належать Азербайджану.

Нещодавно ми писали, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що після завершення бойових дій в Нагірному Карабасі вони не мають територіальних претензій до Вірменії.