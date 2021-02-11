Соцмережа для "обраних": чому всі говорять про Clubhouse і як отримати інвайт

Ми розібралися, в чому особливість соцмережі

У 2020 році колишні розробники Google Пол Девісон і Роган Сет розробили нову унікальну соцмережу Clubhouse, де можна спілкуватися тільки голосовими повідомленнями.

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Як пише The Guardian, до соцмережі нещодавно приєдналися гендиректор SpaceX Ілон Маск і засновник Facebook Марк Цукерберг, що і викликало інтерес користувачів до додатку.

Сайт "Сьогодні" розібрався, чим соцмережа відрізняється від інших та чому вона обігнала в топ-додатках App Store Facebook і Whatsapp, зайнявши третю позицію після Telegram і Viber.

У чому особливість Clubhouse

На відміну від інших популярних соцмереж, де в основному відбувається віртуальне спілкування, розробники Clubhouse вирішили зробити ставку саме на живе спілкування. Комунікація в додатку відбувається тільки в режимі реального часу.

До речі, сама соцмережа складається з так званих кімнат і клубів, які може створити зареєстрований користувач на будь-яку тематику. Після цього усім його учасникам приходить повідомлення з запрошенням до бесіди.

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Як відбувається спілкування

Під час розмови люди, які беруть участь в бесіді, діляться на дві групи – спікерів і слухачів. Тож спікером може стати кожен, достатньо лише "підняти руку" і задати питання тому, хто виступає.

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Якщо користувач три рази організував дискусії в кімнатах, він може створити свій постійний так званий клуб.

Що можна там почути

У Clubhouse є найрізноманітніші теми для розмов – від спорту до релігії. Відразу після отримання доступу користувач бачить сторінку з темами, де можна знайти людей зі схожими інтересами та підписатися на них.

Як потрапити в Clubhouse

Поки додаток доступний тільки для користувачів iPhone. Його можна скачати в App Store. Версія для Android поки знаходиться в розробці.

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Однак встановити додаток і зареєструватися просто так не можна – для цього необхідно отримати запрошення від користувача, який вже допущений адміністрацією соцмережі. Такі реферальні посилання для доступу з'явилися на чорному ринку, за які хочуть від 50 до 800 доларів.

Однак все ж варто відзначити, що додаток більшою мірою користується популярністю за кордоном, тому поки більшість бесід проходить англійською мовою.

Раніше ми писали, що адміністрація сервісу Twitter розглядає можливість введення платних функцій.

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