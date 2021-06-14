Зірвалася з п'ятого поверху, а бойфренд знімав все на відео. Моторошні подробиці загибелі українки в Туреччині

Бойфренд загиблої влаштовував сцени ревнощів і стежив за її соцмережами – що відомо про життя і смерть загиблої Анжеліки Сраб'янц

У Туреччині при загадкових обставинах загинула 33-річна українка з Сум Анжеліка Сраб'янц. Вона випала з балкона п'ятого поверху житлового комплексу і загинула в машині швидкої допомоги по дорозі до медустанови.

Що сталося

Реклама

Трагедія сталася в житловому комплексі Стамбула, де жив турецький коханий загиблої на ім'я Бурак Ерджан. Того вечора пара вечеряла в ресторані, пили алкоголь. По дорозі додому в таксі між ними спалахнула сварка на грунті ревнощів. Анжеліка вдарила бойфренда кулаком в обличчя. Після чого вони піднялися в квартиру, що далі відбувалося – відомо тільки зі слів самого чоловіка.

Ерджан каже, що зайшовши в квартиру, він пішов у ванну, а дівчина тим часом вийшла на балкон, де повисла на перилах. Він стверджує, що намагався врятувати її, утримуючи за руку, але вона вислизнула і полетіла вниз.

Анжеліка Анжеліка Сраб'янц займалася модельним бізнесом. Фото: Instagram / dolce_lika

Реклама

За повідомленнями турецьких ЗМІ, в квартирі під час обшуку були знайдені заборонені речовини, а також відеозапис, яку зробив чоловік. На кадрах Анжеліка нібито тримається за перила балкона і кричить: "Бурак, Бурак", "будь ласка". А за кадром чути голос чоловіка, який говорить: "Іди сюди". Після це Анжеліка зривається і з криком летить вниз.

Місцевих правоохоронців спантеличило, що хлопець знімав відео, замість того, щоб допомогти Анжеліці.

Що кажуть близькі дівчини

Друзі дівчини не вірять в її самогубство. За їх словами, бойфренд Анжеліки був ревнивим і жорстоким чоловіком.

"100% Анжеліка не могла накласти на себе руки. Вона занадто любила життя, насолоджувалася ним. Я ніколи не чула, щоб вона страждала на депресію", – сказала OBOZREVATEL одна зі знайомих дівчини.

У Сумах у Анжеліки залишилася 58-річна мама і дідусь. Фото: Instagram / dolce_lika

Реклама

За її словами, Анжеліка познайомилася з Бураком не дуже давно. Вони зустрічалися, дівчина була закохана в нього, проте чоловік вирізнявся занадто ревнивим характером.

"З будь-якого приводу він міг влаштувати сцену ревнощів. Причому спочатку це були сварки, але потім він почав її бити. Міг ударити по обличчю, схопити за волосся, навіть душити. Він стежив за нею в соцмережах, перевіряв, хто ставить лайки і що їй пишуть. Вона скаржилася на нього. Пробувала піти, але він просив вибачення, запевняв, що більше ніколи не підніме на неї руку. Ймовірно, вона любила його, оскільки прощала", – розповіла ще одна подруга загиблої.

У Туреччині Анжеліка жила кілька років. Займалася модельним бізнесом , знімалася для журналів.

"У неї зі школи була дуже красива зовнішність. Худенька, висока, з незвичайними очима, прямим носом. Хлопчаки упадали за нею", – каже її колишній однокласник.

Модельним бізнесом дівчина захопилася ще в школі. Фото: Instagram/dolce_lika

Ще в шкільні роки Анжеліка почала ходити на курси моделей, брала участь у демонстраціях одягу. Хоча закінчила вона Українську академію банківської справи.

"Академію вона закінчила з відзнакою. Після вишу викладала в Сумському правовому коледжі. Вона була дуже освіченою, вихованою дівчиною, з хорошими манерами, доброю, чуйною. Нічого поганого про неї навіть подумати неможливо. Всі друзі дитинства шоковані новиною про її загибель. Вона дуже любила життя і заява про те, що це самогубство, не може бути правдою", – каже її подруга дитинства з Сум.

Реклама

У Сумах у Анжеліки залишилася 58-річна мама і дідусь. Мама дуже переживала за доньку. Кілька років тому на сторінці в одній із соціальних мереж вона написала: "Донечко, мила, я тебе люблю. Пиши, будь ласка".

Що відомо про чоловіка?

Бурак працює дресирувальником собак. На своїй сторінці в Instagram він хвалився знайомством з відомими телеведучими, блогерами, для яких виховував тварин. Демонстрував також вирізки з газет.

Бурак Ерджан, бойфренд загиблої українки, займався дресируванням собак. Фото: obozrevatel.com

"У Туреччині він відомий як зірковий тренер тварин. У нього в будинку є мавпочка, є собака. Він презентує себе як заможного чоловіка. Насправді, це не зовсім так. Там більше робота на публіку. Незважаючи на те, що на людях він посміхається, стриманий, у ньому помітна якась різкість. Я думала, це пов'язано з тим, що він виховує собак і іноді йому потрібно бути жорстким. Але в звичайному житті теж були моменти, коли він лютував, був жорстокий і ревнивий", – розповіла турецька знайома Бурака.