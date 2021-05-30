Сотні людей стрибали у воду, щоб врятуватися. В Індонезії загорівся пором (відео)

В Індонезії загорівся пором, на якому було майже 200 людина, люди в паніці кидалися в воду

В Індонезії в морі загорівся пасажирський паром KM Karya Indah зі 195 людьми на борту, серед яких 22 дитини і 14 членів екіпажу.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Пором відправився з Тернати в провінції Північний Малку в порт Санані на віддаленому острові Лімафатола. Через 15 хвилин після відплиття паром загорівся.

Пасажирам і екіпажу порома довелося стрибати у воду. Вони хапалися за плавучі уламки і предмети у воді.

Як повідомляється, всі пасажири і члени екіпажу були врятовані. Їх евакуювали на сусідній острів. Зазначається, що в рятувальній операції взяли участь місцеві рибалки.

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За словами пасажирів, пожежа почалася в машинному відділенні. Влада має намір розслідувати причину загоряння на поромі.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії затонув підводний човен – на борту були 53 людини.