Сотні людей стрибали у воду, щоб врятуватися. В Індонезії загорівся пором (відео)

В Індонезії в морі загорівся пасажирський паром KM Karya Indah зі 195 людьми на борту, серед яких 22 дитини і 14 членів екіпажу.
Про це повідомляє The Washington Post.
Пором відправився з Тернати в провінції Північний Малку в порт Санані на віддаленому острові Лімафатола. Через 15 хвилин після відплиття паром загорівся.
Пасажирам і екіпажу порома довелося стрибати у воду. Вони хапалися за плавучі уламки і предмети у воді.
Як повідомляється, всі пасажири і члени екіпажу були врятовані. Їх евакуювали на сусідній острів. Зазначається, що в рятувальній операції взяли участь місцеві рибалки.
За словами пасажирів, пожежа почалася в машинному відділенні. Влада має намір розслідувати причину загоряння на поромі.
Раніше повідомлялося, що в Індонезії затонув підводний човен – на борту були 53 людини.