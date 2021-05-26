Радбез ООН екстрено збирається через посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Протасевича

Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію з примусовою посадкою в Мінську лайнера компанії Ryanair і подальшим арештом білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчини.
Про це повідомляє Euronews.
Дипломатичні джерела заявили, що зустріч Радбезу скликали Естонія, Франція і Ірландія.
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Засідання пройде за зачиненими дверима і в неформальному форматі. При цьому ніхто з країн-членів Радбезу не може виступити проти засідання, хоча будь-яке критичне рішення напевно буде прийнято в багнети Росією, яка є постійним членом організації.
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У Верховного комісара ООН з прав людини вже заявили, що в організації "шоковані незаконним арештом і довільним змістом" Протасевича, "загрозою застосування військової сили" для його затримання і "зловживанням державної влади проти журналіста, який виконує функції, захищені міжнародним правом".
Крім того, недавнє відео, на якому журналіст "зізнався" в організації масових заворушень, в ООН назвали фейковим, зазначивши синці на обличчі чоловіка.
Нагадаємо, що сьогодні провладні білоруські ЗМІ опублікували відео з подругою Протасевича Софією Сапегою, яка "зізналася" в публікації особистих даних силовиків. Дівчину помістили під арешт на два місяці, зараз її утримують у СІЗО.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську