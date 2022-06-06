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Рада безпеки ООН терміново проведе засідання через війну в Україні – що обговорять

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 06:59
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Очікується участь у роботі Ради безпеки голови Європейської Ради Шарля Мішеля
Рада безпеки ООН обговорить війну в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Рада безпеки ООН обговорить війну в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні. Воно відбудеться сьогодні, 6 червня, і розпочнеться о 17:00 (за Києвом). Основна увага приділятиметься сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, та торгівлі людьми у контексті війни в Україні.

Про це повідомили у секретаріаті Ради безпеки, передає "Укрінформ".

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Також заплановано виступи спеціального представника із сексуального насильства в умовах конфлікту Прамили Паттен, представників громадянського суспільства з України та США.

Крім того, очікується участь у роботі Ради безпеки голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

До участі у засіданні Ради запрошено Україну, очікується виступ постпреда при ООН Сергія Кислиці.

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В ООН назвали шокуючі цифри жертв російської війни в Україні

Через повномасштабне вторгнення в Україну, яке Російська Федерація розпочала 24 лютого, загинули 4113 цивільних. Крім того, 4916 людей були поранені. Про це повідомляє ООН.

За інформацією ООН, зокрема:

  • вбито 4113 осіб (1550 чоловіків, 1023 жінки, 95 дівчаток і 100 хлопчиків, а також 69 дітей та 1276 дорослих, стать яких поки що невідома);
  • поранені 4916 осіб (978 чоловіків, 658 жінок, 115 дівчаток та 138 хлопчиків, а також 168 дітей та 2859 дорослих, стать яких поки що невідома).

На Донбасі — 2337 убитих та 2808 поранених. В інших областях, де тривали чи тривають бойові дії, загинули 1 776 людей та ще 2 108 зазнали поранень.

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Більшість жертв серед цивільного населення внаслідок, зокрема, обстрілів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

Крім того, в ООН наголошують, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) та Попасної (Луганська область).

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1
Особовий склад 31150
Особовий склад
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артилерія 686
Артилерія
5
Засоби ППО 95
Засоби ППО
6
РСЗВ 207
РСЗВ
7
Літаки 210
Літаки
8
Гелікоптери 175
Гелікоптери
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2360
Транспорт
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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