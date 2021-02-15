Сплять в "блощичниках" і прямо на вулиці: 180 українців застрягли на курорті в Танзанії

Туристи понад дві доби не можуть вилетіти з Занзібару додому

Близько двох сотень українських туристів застрягли на популярному серед туристів танзанійському острові Занзібар через поломку літака.

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Про це офіційний представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у своєму Twitter 15 лютого.

За його словами, оскільки в Танзанії посольства нашої країни немає, вирішенням питання займаються дипломати в Найробі.

"Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення", – пише Ніколенко.

Антон Ткачов – один з тих, хто опинився в цій ситуації. На своїй сторінці в Facebook він пише, що зламаний літак належить українській лоукост-авіакомпанії SkyUp Airlines.

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За його словами, це сталося ще 13 лютого. Після цього туроператор на дві доби розселив українців в інших готелях. Один з них Ткачов назвав "блощичником" через умови проживання:

У другому готелі туристам довелося спати під відкритим небом:

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При цьому першого ж дня українців змусили близько 8 години прочекати в аеропорту, а на другий – вони чекали 5 годин.

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"Ми вже у відчаї. Здається що залишимося тут далі бомжувати по цих жахливих готелях", – резюмує українець.

Серед коментарів є реакція і авіаперевізника:

"Просимо вибачення за незручності. Повірте, нам не байдужа ситуація, в який ви опинилися. На жаль, обставини є форс-мажорними. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше ви опинилися вдома. Щодо будь-яких змін ми обов'язково вас проінформуємо".

Нагадаємо, минулого місяця ми писали про шістьох українців, які через карантин на два тижні застрягли в аеропорту Мадрида.

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А після спалаху коронавірусної інфекції минулого року в Домінікані застрягли 129 українців, включаючи двох вагітних жінок і не менше як 12 дітей.

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