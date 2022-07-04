Поспішає до Путіна? Папа Римський планує з'їздити до Москви

Ватикан вже контактував з цього питання з російською та українською сторонами

Папа Римський може приїхати до Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Папа Римський Франциск заявив про бажання відвідати Москву та Київ після закінчення візиту до Канади, запланованого на 24-30 липня. За його словами, спочатку він хотів би поїхати до столиці Росії.

Про це повідомляє Reuters.

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Понтифік зазначив, що хотів би відвідати обидві столиці.

"Після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати до України. Перше, що потрібно зробити, це поїхати до Росії, щоб спробувати чимось допомогти, але я хотів би побувати в обох столицях", – сказав Папа Римський Франциск.

Він додав, що Ватикан уже контактував з цього питання з російською та українською сторонами.

Папу Римського критикують на тлі війни в Україні

Папа Римський Франциск під час пасхального богослужіння звернувся до українців. Він заявив, що молитви за наш народ звучать у всьому світі. Водночас Папа не закликав Росію припинити війну в Україні.

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"Всі ми молимося, молимося з вами й за вас цієї ночі. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише запропонувати вам дружбу, молитися за вас і сказати: "Тримайтеся! Ми з вами!" А також сказати вам найбільшу річ, яка сьогодні святкується: "Христос воскрес!" – сказав Папа.

Слова "Христос Воскрес" він вимовив українською.

Крім того, у Ватикані заздалегідь оголосили, що під час XIII стояння хрест спільно триматимуть росіянка та українка як символ "примирення народів".

Попри гостру критику України, у Ватикані вирішили не скасовувати свій задум, як про це просили в Україні. Скандальна хода відбулася у Римі 15 квітня. Українці її не схвалили.

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Раніше ми писали, що Папа Римський Франциск сказав українському хлопчику, який втік від війни до Італії, що він хотів би відвідати Україну, але слід дочекатися відповідної миті.