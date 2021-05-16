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Спіраль смертей і руйнувань. Папа Римський про конфлікт Ізраїлю і Палестини

16 травня, 16:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Понтифік побоюється, що конфлікт може розростися, і закликає сторони зупинитися

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною може мати великі наслідки для світу.

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Про це заявив Папа Римський, передає Vatican News.

"В останні дні жорсткі збройні зіткнення переважали в секторі Газа та Ізраїлі, і вони загрожують перерости в спіраль смертей і руйнувань. Багато людей отримали поранення, багато безневинних людей загинули. І серед них є діти, що жахливо і неприпустимо. Їхня смерть – знак того , що немає бажання будувати майбутнє, а є бажання його зруйнувати", – заявив Франциск.

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Понтифік засудив зростання ненависті й насильства в ізраїльських містах, назвавши заворушення "серйозною раною" для мирного співіснування між громадянами Ізраїлю, яку буде "складно загоїти", якщо не розпочнеться негайний діалог.

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Раніше повідомляли, що бойовики ХАМАС знову вдарили по Ізраїлю і отримали здачі.

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