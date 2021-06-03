Сприяв заворушенням і поважає Лукашенка: Протасевич в усьому "зізнався" (відео)

Затриманий екс-головний редактор NEXTA як по написаному розповів все, що від нього хотіла б почути білоруська влада

Роман Протасевич. Скрін відео

Колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA, затриманий у Мінську Роман Протасевич заявив в інтерв'ю державному каналу Білорусі, що повністю визнає свою провину в організації масових заворушень і тепер "хоче виправити свої помилки".

Реклама

Інтерв'ю із затриманим вийшло на каналі ОНТ.

Відповідаючи на запитання журналіста, Протасевич сказав, що пішов на інтерв'ю добровільно і почувається "прекрасно", а також готовий, що його будуть засуджувати його "колишні соратники".

Основне з інтерв'ю Протасевича

Визнав провину в закликах до заворушень і "хаосу в Мінську".

"Я був одним із тих людей, які опублікували заклики вийти на вулицю 9-го числа. Я відразу в повному обсязі визнав свою провину в організації масових несанкціонованих акцій... Заклики, які я опублікував, стали наслідком того, що на вулиці почалися неконтрольовані заворушення і по суті три дні Мінськ жив у хаосі".

Натякнув, що опозицію і заворушення спонсорує "Захід" і якісь спецслужби.

Реклама

"Що більше я намагався не сунути ніс не в свою справу, що більше я намагався не думати про те, звідки і які гроші йдуть, які спецслужби впливають на те, що відбувається. Що менше я намагався про це думати, то гірше все ставало".

У зраді підозрює співробітника штабу Світлани Тихановської Данила Богдановича, із яким у нього був конфлікт, а самій Тихановській нібито платять Литва і Польща.

"Литві та Польщі вигідно утримувати Латушка і Тихановську", – зокрема сказав Протасевич.

В тренді Відкрита лесбіянка вперше стала міністром в Латвії

За допомогою чату "Хата" координував протести по Білорусі, але не причетний до телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", в чому вже "зізналася" його дівчина Софія Сапега.

"Скажімо так, це ("Хата". – Ред.) загалом був основний чат адміністраторів найбільших Telegram-каналів. Саме там, дійсно, відбувалися обговорення майбутніх акцій. Там відбувалося планування, робота над порядком денним".

Протестів більше не буде, а скликалися вони, щоб викликати санкції "необхідні для того, щоб економіка Білорусі впала якомога швидше", що призведе до "голодних бунтів".

"Зараз вуличних протестів немає, і їх явно не буде. Просто, знову ж таки, чому рухають ті ж санкції. Зрозуміло, що це в принципі інструмент політичного тиску... Санкції необхідні для того, щоб економіка Білорусі впала якомога швидше. І якщо завалиться економіка, люди вийдуть на вулиці. Це будуть голодні бунти. І це, по суті, і є однією з цілей".

Якщо вірити інтерв'ю, Протасевич поважає Лукашенка, а критикував його, просто тому, що був журналістом, і взагалі, критика невизнаного президента Білорусі – "спроби тиску". Він також зазначив, що Лукашенко завжди "поводився як людина зі сталевими яйцями".

"Не буду приховувати, я багато критикував Олександра Григоровича. Але я все життя був журналістом. Що більше я став втягуватися в політичну роботу, то більше мені хотілося звідти втекти. Я розумів, що речі, за які критикували Олександра Григоровича, були спробою тиску".

Реклама

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусили сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого затримали Протасевича і його дівчину-росіянку.

Раніше в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі" і публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.