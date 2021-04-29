США і НАТО почали виводити військових з Афганістану

Війська миротворчої місії "Рішуча підтримка" почали залишати афганську територію майже через 10 років після введення

Американські війська офіційно почали залишати Афганістан – як і наказав президент США Джо Байден, це сталося до 1 травня.

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Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела в Міністерстві оборони США.

Наразі менш як 100 американських військовослужбовців вже залишили цю країну літаками. Військову техніку вивозять з минулого тижня.

Крім того, афганську територію залишають підрядники і держслужбовці США.

Наскільки відомо, в Афганістані були дислоковані близько 2,5 тисяч американських військовослужбовців. Як очікується, через побоювання щодо можливих атак бойовиків "Талібану" Пентагон не стане розкривати деталі процесу виведення військ.

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Відомо лише, що це має завершитися до 11 вересня.

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Як "превентивний захід" в Аравійському морі залишається авіаносець ВМС США USS Dwight D. Eisenhower, готовий в будь-який момент завдати масованого удару по позиціях талібів, а в районі Перської затоки "несуть дозор" бомбардувальники B-52.

Крім того, представник НАТО повідомив AFP про те, що країни Альянсу теж почали виведення своїх миротворців з Афганістану.

"В середині квітня союзники по НАТО вирішили почати виведення сил місії "Рішуча підтримка" до 1 травня, і це виведення вже почалося. Це буде впорядкований, скоординований і навмисний процес", – стверджує представник НАТО.

Відео: Сьогодні

Загалом, крім військ США, в Афганістані дислоковано близько 7 тисяч військовослужбовців НАТО.