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США завдали удару по "Ісламській державі" в Афганістані

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
28 серпня, 08:43
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На сході Афганістану знищили важливого для терористичної організації бойовика, заявили американські військові
США завдали удару по "Ісламській державі"
США завдали удару по "Ісламській державі" / Фото: REUTERS, REUTERS/Mike Blake, REUTERS/Mohammad Ismail

Американські військові завдали удару з безпілотника по "планувальнику атак" "Ісламської держави" на сході Афганістану. Таке рішення США прийняли після того, як в результаті вибуху терориста-смертника в аеропорту Кабула загинули 13 американських військовослужбовців і безліч афганців.

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Удар завдано в провінції Нангархар на сході від Кабула, неподалік на кордоні з Пакистаном, повідомляє агентство Reuters.

"Первісні ознаки вказують на те, що ми знищили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення", – йдеться в заяві американських військових.

Офіційний представник США на умовах анонімності повідомив, що удар був нанесений по бойовику "Ісламської держави", який займався плануванням атак на американських військових. При цьому не повідомляється, чи була ціль безпосередньо пов'язана з атакою в аеропорту Кабула.

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Теракт в аеропорту Кабула

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26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан і американські військові.

Вибух здійснив терорист-смертник. Ще одна людина відкрив безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ).

Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

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Сайт "Сьогодні" також писав, що рух "Талібан" небезпечно не тільки для громадян Афганістану, воно небезпечне для всього світу, оскільки практикує теракти.

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