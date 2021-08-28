США завдали удару по "Ісламській державі" в Афганістані

На сході Афганістану знищили важливого для терористичної організації бойовика, заявили американські військові

США завдали удару по "Ісламській державі" / Фото: REUTERS, REUTERS/Mike Blake, REUTERS/Mohammad Ismail

Американські військові завдали удару з безпілотника по "планувальнику атак" "Ісламської держави" на сході Афганістану. Таке рішення США прийняли після того, як в результаті вибуху терориста-смертника в аеропорту Кабула загинули 13 американських військовослужбовців і безліч афганців.

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Удар завдано в провінції Нангархар на сході від Кабула, неподалік на кордоні з Пакистаном, повідомляє агентство Reuters.

"Первісні ознаки вказують на те, що ми знищили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення", – йдеться в заяві американських військових.

Офіційний представник США на умовах анонімності повідомив, що удар був нанесений по бойовику "Ісламської держави", який займався плануванням атак на американських військових. При цьому не повідомляється, чи була ціль безпосередньо пов'язана з атакою в аеропорту Кабула.

Дрон вразив бойовика, коли той перебував у машині зі спільником "Ісламської держави". Вважається, що обидва були вбиті, зазначив американський представник.

Теракт в аеропорту Кабула

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26 серпня біля аеропорту Кабула сталися два вибухи. В результаті загинули афганці, які намагалися покинути Афганістан і американські військові.

Вибух здійснив терорист-смертник. Ще одна людина відкрив безладну стрілянину. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ).

Американський президент Джо Байден пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи в Афганістані і заявив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію. Він уточнив, що США завдадуть удару по терористах саме там, де і коли їм буде зручно.

Нагадаємо:

Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.

13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабулу. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

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Сайт "Сьогодні" також писав, що рух "Талібан" небезпечно не тільки для громадян Афганістану, воно небезпечне для всього світу, оскільки практикує теракти.