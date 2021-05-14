Сварка через перемир'я, рекордні обстріли і новий учасник конфлікту – що відбувається в Ізраїлі

Ситуація на Близькому Сході загострюється – журналісти "Сьогодні" розповідають про головні події

Ситуація на Близькому Сході загострюється: Ізраїль почав наземну операцію в секторі Газа, в конфлікті з'явився ще один учасник, а Єгипет запропонував ввести довгострокове перемир'я. "Сьогодні" розповідають про головні події.

Перемир'я не буде

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Єгипет, який часто виступає посередником між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, запропонував ввести перемир'я – за умови, що Каїр його контролюватиме і координуватиме. Єгипетська делегація попросила Тель-Авів зупинити підтримку військ під час штурму мечеті Аль-Акса, а також припинити вбивства лідерів в секторі Газа.

Однак Ізраїль не тільки відкинув довгострокове перемир'я до кінця своїх військових операцій, але і відмовився прийняти посередництво Єгипту. У відповідь Каїр вирішив "заморозити" співпрацю з Тель-Авівом за низкою напрямків.

Найбільший обстріл Гази

У ніч на 14 травня Армія оборони Ізраїлю провела найбільший з початку загострення конфлікту обстріл території сектору Газа. Протягом 40 хвилин по 150 цілях було випущено 450 ракет.

Основною метою була мережа тунелів "Метро", яку використовують бойовики ХАМАС для пересування і укриття. За даними Times of Israel, в результаті атаки є жертви, але їх точна кількість поки неясна.

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Крім того, вночі в Twitter з'явилася інформація, що "повітряні і наземні сили проводять атаку в Газі", на підставі якої ЗМІ зробили висновок про початок наземної операції в секторі. Однак пізніше в армії Ізраїлю цю інформацію спростували.

Обстріли Ізраїлю тривають

Палестинські бойовики продовжують обстріли ізраїльської території. За минулу ніч було випущено 220 ракет. Більшість з них перехопила система "Залізний купол", однак кілька досягли цілей. В результаті одна людина отримала поранення.

У Палестині зростає кількість загиблих

Палестинське міністерство охорони здоров'я оголосило, що, за даними на ранок 14 травня, в секторі Газа загинули не менше 115 осіб, ще близько 600 отримали поранення.

Ізраїльська сторона заявляє, що більшість жертв серед жителів сектору Газа або бойовики ХАМАС і "Ісламського джихаду", або загинули від ракет, випущених в бік Ізраїлю, які розірвалися на палестинській території.

Новий учасник конфлікту

Увечері 13 травня в бік Ізраїлю випустили три ракети з Лівану. Оскільки снаряди були спрямовані не на житлові райони, сирени повітряної тривоги не включали, ніхто не постраждав.

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Зазначимо, що днем раніше "Хезболла" заявила про своє бажання вступити в ізраїльсько-палестинський конфлікт. ЗМІ повідомили про мобілізацію бойовиками десятків ракетних батарей, а також про активну діяльність на військових постах в Південному Лівані.