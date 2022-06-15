Стало відомо, скільки всього озброєння Захід поставив Україні – інфографіка

ЗСУ потребують артилерійських снарядів, гаубиць, танків і далекобійних РСЗВ

Україні продовжують передавати зброю та техніку. Фото: колаж "Сьогодні"

Захід передав Україні менше озброєння, ніж обіцяв. Експерти спостерігають проблеми з логістикою та навчанням, що ускладнює постачання зброї. Це може сприяти виникненню у РФ відчуття, що вона може виграти війну.

Про це повідомляє Financial Times.

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Журналісти стверджують, що ЗСУ потребують артилерійських снарядів, гаубиць, танків і далекобійних РСЗВ.

Аналізуючи відкриті джерела, з'ясувалося, що протягом повномасштабної війни РФ проти України українським захисникам найбільше передали танків (270+) з 500 запитаних, гаубиць (250+) з 1000, систем РСЗВ (50+) з 300.

За словами провідного аналітика по Росії аналітичного центру CNA у США Майкла Кофмана, серед труднощів — проблеми з поставками західних країн, небажання деяких країн поставляти зброю і час, необхідний для доставки зброї на фронт, щоб українські бійці навчилися нею користуватися.

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Такі проблеми можуть сприяти виникненню у Москви відчуття, що вона може виграти війну. Розбіжності Заходу стосовно воєнної допомоги та успіхи РФ на Донбасі, засновані на "грубій силі та великих втратах" серед власних військ, посилили це враження.

Інфографіка з постачання зброї Україні

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У Пентагоні розповіли про постачання озброєнь в Україну

Надання Україні кількох реактивних систем залпового вогню HIMARS в останньому транші оборонної допомоги – це лише відправна точка. США продовжать постачати все, що необхідно для перемоги у протистоянні агресії Росії. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал.

"Ми здійснили початковий транш систем HIMARS, і поки ми зараз говоримо, українці завершують навчання", – зазначив представник Пентагону.

За його словами, в оборонному відомстві США незабаром очікують уведення отриманих ЗСУ систем залпового вогню.

Кал підтвердив зобов'язання США продовжити постачання цих систем та боєприпасів в Україну.

Раніше ми розповідали, що Україна повинна отримати більше важкої зброї від країн НАТО, щоб протистояти повномасштабній війні, яку розв'язала Росія.