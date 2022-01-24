Столицю ОАЕ атакували балістичними ракетами (відео)

За даними Міноборони країни, ніхто не постраждав

Системи ППО знищили дві балістичні ракети. Фото: колаж "Сьогодні"

Столицю Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі близько третьої ночі, 24 січня, обстріляли ракетами. Було чути вибухи та звуки сирен.

Про це повідомляє Ateo Breaking.

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Повідомляється, що над містом закрили повітряний простір для літаків, а балістичні ракети перехоплювали сили ППО ОАЕ. Місцеві жителі почули чотири гучні вибухи та звуки сирен.

Крім того, хусити звернулися до уряду ОАЕ з попередженням. Вони заявили, що можуть напасти на Бурдж-Халіфу (найвищу у світі будівлю) й опублікували провокаційну картинку:

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Також наголошується, що хусити обстрілювали Абу-Дабі з найновішого озброєння, яке їм передав Іран.

За даними Міністерства оборони країни, постраждалих внаслідок ракетного удару немає, а залишки перехоплених ракет впали в окремих районах навколо Абу-Дабі, повідомляє Радіо Свобода.

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Другий напад

Ракетний удар став другим по ОАЕ після нападу минулого тижня . Тоді постраждав склад пального в Абу-Дабі, сталася пожежа біля міжнародного аеропорту, а також загинуло троє людей.

. Тоді постраждав склад пального в Абу-Дабі, сталася пожежа біля міжнародного аеропорту, а також загинуло троє людей. За даними Міністерства оборони країни, за нападом стоять повстанці Ансар Аллах (хусіти), які підтримує Іран. Вони ж взяли на себе відповідальність і за безпілотний та ракетний удар 17 січня, який став серйозною ескалацією конфлікту в Ємені.

Це викликало серію авіаударів по Ємену, у тому числі по в'язниці, якою керують хусити. Щонайменше 82 особи загинули й десятки отримали поранення.

Також нагадаємо, у порту Дубая прогримів потужний вибух і почалася пожежа.