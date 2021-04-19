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Столицю ПАР охопила сильна пожежа, людей евакуюють (фото, відео)

19 квітня, 20:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

При пожежі в бібліотеці Кейптаунського університету згоріли цінні видання, в тому числі перші ілюстрації до "Книзі джунглів" Кіплінга

У Південно-Африканській Республіці другий день вирує вогняне пекло. Лісова пожежа, що спалахнула напередодні, перекинулася на столицю країни Кейптаун, людей евакуюють.

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Про це, зокрема, повідомляє BBC.

/ Фото: REUTERS

Пожежа спалахнула в неділю вранці біля меморіалу політика Сесіла Родса в районі Столової і швидко поширилася на місто.

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/ Фото: REUTERS

Зокрема горів Кейптаунский університет – особливо сильно постраждала його бібліотека, де зберігається багато раритетних матеріалів. Так вогонь знищив перші ілюстрації до "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга.

/ Фото: REUTERS

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З вогнем, роздмухуваний сильним вітром боряться близько 250 пожежників, також використовують вертольоти, але їх робота ускладнена через сильне задимлення.

/ Фото: REUTERS

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Південноафриканські рятувальники евакуювали три 17-поверхових житлових будинки в престижному передмісті Кейптауна.

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/ Фото: REUTERS

"Пожежу ще не вдалося локалізувати. Зараз вітер є основним фактором, що сприяє цьому", – йдеться в заяві міської влади.

Зазначається, що район Столової гори схильний до пожеж через свою рослинність, але це перший раз, коли вогонь перекинувся на сусідній університет, тому влада підозрює підпал і навіть вже затримали підозрюваного.

/ Фото: REUTERS

Нагадаємо, в жовтні минулого року рятувальники і жителі Танзанії три дні боролися з пожежею, яка охопила схили гори Кіліманджаро – найвищої точки Африки.

Ми також повідомляли, що в березні на Закарпатті рятувальники ліквідували масштабну пожежу в селі Теребля Тячівського району. Там горіли відразу кілька багатоповерхових житлових будинків.

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