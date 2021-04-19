Столицю ПАР охопила сильна пожежа, людей евакуюють (фото, відео)

У Південно-Африканській Республіці другий день вирує вогняне пекло. Лісова пожежа, що спалахнула напередодні, перекинулася на столицю країни Кейптаун, людей евакуюють.
Про це, зокрема, повідомляє BBC.
/ Фото: REUTERS
Пожежа спалахнула в неділю вранці біля меморіалу політика Сесіла Родса в районі Столової і швидко поширилася на місто.
/ Фото: REUTERS
Зокрема горів Кейптаунский університет – особливо сильно постраждала його бібліотека, де зберігається багато раритетних матеріалів. Так вогонь знищив перші ілюстрації до "Книги джунглів" Редьярда Кіплінга.
/ Фото: REUTERS
З вогнем, роздмухуваний сильним вітром боряться близько 250 пожежників, також використовують вертольоти, але їх робота ускладнена через сильне задимлення.
/ Фото: REUTERS
Південноафриканські рятувальники евакуювали три 17-поверхових житлових будинки в престижному передмісті Кейптауна.
/ Фото: REUTERS
"Пожежу ще не вдалося локалізувати. Зараз вітер є основним фактором, що сприяє цьому", – йдеться в заяві міської влади.
Зазначається, що район Столової гори схильний до пожеж через свою рослинність, але це перший раз, коли вогонь перекинувся на сусідній університет, тому влада підозрює підпал і навіть вже затримали підозрюваного.
/ Фото: REUTERS
Нагадаємо, в жовтні минулого року рятувальники і жителі Танзанії три дні боролися з пожежею, яка охопила схили гори Кіліманджаро – найвищої точки Африки.
Ми також повідомляли, що в березні на Закарпатті рятувальники ліквідували масштабну пожежу в селі Теребля Тячівського району. Там горіли відразу кілька багатоповерхових житлових будинків.
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