Столтенберг офіційно запросив Фінляндію та Швецію у НАТО

Тепер дві країни вступлять у Північноатлантичний Альянс

Єнс Столтенберг запросить нові країни до НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що офіційно запрошує Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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"Ми запрошуємо Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу", – заявив Столтенберг на саміті у Мадриді.

Шлях до НАТО

Без сумніву, Сенат США підтримає заявку Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного альянсу. Однак цей процес гальмувала Туреччина.

Ще 16 травня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наполягав, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО через курдське питання.

За даними видання The Financial Times, що посилається на обізнане джерело, 18 травня Анкара заблокувала початок розгляду заявок цих країн за прискореною процедурою.

Така позиція Туреччини дуже тішить Росію, президент якої Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.

28 червня за підсумками переговорів у Мадриді Туреччина дала все ж таки згоду на розблокування вступу Швеції та Фінляндії у НАТО.

Чого чекати від саміту НАТО в Мадриді

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді (Іспанія) 28-30 червня. Очікується, що Північноатлантичний альянс ухвалить рішення у вісім разів збільшити чисельність Сил реагування (до 300 тисяч), а також визначить Росію як головну загрозу. Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії.

Єнс Столтенберг раніше запевняв, що союзники готові надати додаткову військову підтримку Україні, а члени НАТО мають намір ухвалити "посилений комплексний пакет допомоги", включно з постачанням систем захищеного зв'язку та захисту від безпілотників.

За словами Столтенберга, країни Альянсу беруться забезпечити сильні позиції України на майбутніх переговорах з Росією.