Сторінки Романа Протасевича в Facebook і Instagram зникли

У Мережі вирішили, що це робота білоруських спецслужб, але насправді – друзі захищають особисті дані Романа

Facebook Pay доступна в налаштуваннях особистого кабінету / Фото: Unsplash

У соцмережах Facebook і Instagram пропали сторінки Романа Протасевича. Користувачі відразу почали пов'язувати це з роботою білоруських спецслужб.

Реклама

Однак, як виявилося, це робота колег Романа за телеграм-каналом "Білорусь головного мозку", який він редагує після виходу з NEXTA.

"У мережі з'явилася інформація, що нібито спецслужби видалили акаунт Роми Протасевича в Фейсбуці і Інстаграмі. Правда в тому, що це зробили ми, щоб особисте листування Романа не потрапило до них у руки", – йдеться в повідомленні "Білорусь головного мозку".

У Греції, ще перед польотом літаком компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс, екс-головний редактор NEXTA Роман Протасевич помітив за собою стеження.

Реклама

Як повідомлялося, після гучного затримання в Мінську екс-головного редактора NEXTA Романа Протасевича соцмережі закликають до бойкоту компанії Ryanair. Для того, щоб його затримати спеціально посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську