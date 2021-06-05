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Країни G7 погодили податок на прибуток міжнародних корпорацій не нижче 15%

5 червня, 16:49

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Після цього рішення транснаціональні техногіганти не зможуть мінімізувати платежі до бюджету за рахунок реєстрації в низькоподаткових юрисдикціях

Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися про введення мінімального глобального корпоративного податку в розмірі 15% для великих світових компаній.

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Про це повідомляє Reuters.

"Міністри фінансів G7 досягли історичної угоди про реформування глобальної податкової системи, щоб вона відповідала глобальному цифровому століттю", – сказав британський міністр фінансів Ріші Сунак.

За його словами, податок буде застосовуватися до компаній з рентабельністю по чистому прибутку від 10%, і 20% – прибутки понад цього рівня будуть перерозподілятися для оподаткування в країнах, де вони реально продають свої продукти.

У той же час, в угоді не уточнюється, які саме підприємства будуть підпадати під дію правил, а мова йде тільки про "найбільші і найбільш прибуткові багатонаціональні підприємства". Але відомо, що до них відносяться Google, Apple і Amazon.

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Договір повинен ліквідувати ситуацію, що дозволяє транснаціональним техногігантам мінімізувати платежі до бюджету за рахунок реєстрації в низькоподаткових юрисдикціях. Наприклад, Google і Apple для цього використовували Ірландію і Нідерланди.

Видання зазначає, що ухилення від податків в рідних юрисдикціях обійшлося країнам втратами в сотні мільярдів доларів. А на тлі пандемії коронавірусу це стало особливо відчутно. Тому країни G7 розробили податкову угоду.

Наступний етап – поширення дії угоди на країни G20.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект № 4184, яким вводиться так званий податок на Google. Він передбачає обов'язок для великих іноземних компаній платити податки за надання електронних послуг на території України. Зокрема, це 20% ПДВ.

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