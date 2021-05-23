Страшна хвороба атакувала Індію. "Чорним грибком" заразилися вже дев'ять тисяч людей

За даними індійської влади, число тих, хто заразився мукормікозом оцінюється в 8848 осіб

Спалах "чорного грибка" в Індії, який викликали препарати від COVID-19, набирає обертів. Кількість інфікованих цієї рідкісною грибковою хворобою – мукормікозом – наближається до дев'яти тисяч.

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Такі дані в Twitter оприлюднив глава Міністерства хімічної промисловості та виробництва добрив Індії Садананда Говда.

Загальна кількість інфікованих у країні оцінюється в 8848 людей.

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Найсильніше постраждали такі штати:

Гуджарат;

Махараштра;

Андхра-Прадеш;

Раджастан;

Карнатака.

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Як повідомляє телеканал News-18, штати Гуджарат і Махараштра зафіксували понад дві тисячі інфікованих мукормікозом.

Як відомо, через "чорний грибок" у людей утворюються тромби, виникає сильний біль у носі та горлі, він вражає слизову оболонку і навіть може призвести до сліпоти і смерті.

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