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Страшна хвороба атакувала Індію. "Чорним грибком" заразилися вже дев'ять тисяч людей

23 травня, 15:47

Денис Беспалов Денис Беспалов

За даними індійської влади, число тих, хто заразився мукормікозом оцінюється в 8848 осіб

Спалах "чорного грибка" в Індії, який викликали препарати від COVID-19, набирає обертів. Кількість інфікованих цієї рідкісною грибковою хворобою – мукормікозом – наближається до дев'яти тисяч.

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Такі дані в Twitter оприлюднив глава Міністерства хімічної промисловості та виробництва добрив Індії Садананда Говда.

Загальна кількість інфікованих у країні оцінюється в 8848 людей.

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Найсильніше постраждали такі штати:

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  • Гуджарат;
  • Махараштра;
  • Андхра-Прадеш;
  • Раджастан;
  • Карнатака.
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Як повідомляє телеканал News-18, штати Гуджарат і Махараштра зафіксували понад дві тисячі інфікованих мукормікозом.

Як відомо, через "чорний грибок" у людей утворюються тромби, виникає сильний біль у носі та горлі, він вражає слизову оболонку і навіть може призвести до сліпоти і смерті.

Новости "Сьогодні" з'ясовували, чи загрожує смертельна хвороба українцям.

Відео: Сьогодні

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