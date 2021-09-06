Суд засудив білоруських опозиціонерів Колесникову і Знака до 11 і 10 років в'язниці

Мають відбутися місяці і роки безперервної боротьби, розповіли "Сьогодні" в опозиції

Колеснікову і Знака визнали винними за трьома статтями кримінального кодексу Білорусі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мінську за зачиненими дверима винесли вирок білоруським опозиціонерам Марії Колесникової і Максиму Знаку – 11 і 10 років колонії. Про це повідомляє BBC у понеділок, 6 вересня.

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Зазначається, що Колесникову і Знака визнали винними за трьома статтями кримінального кодексу Білорусі:

заклики до дій, що загрожують національній безпеці;

створення екстремістського угрупування;

змова з метою захоплення влади.

Максимальне покарання за цими статтями могло скласти 12 років позбавлення волі.

Протягом слідства і судового процесу подробиці звинувачення публічно не розкривалися. Слідча група ділилася тільки тією інформацією, яку вважала за потрібне оприлюднити. А адвокати Колесникової і Знака перебували під підпискою про нерозголошення – в разі її порушення їх могли позбавити адвокатського статусу.

Політв'язнів немає, але вони є

Виконавчий секретар Координаційної ради білоруської опозиції і соратник екс-кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика та Марії Колесникової Іван Кравцов в коментарі "Сегодня" назвав рішення суду передбачуваним.

"Сьогодні Мінський обласний суд виніс вирок у справі Марії Колесникової і Максима Знака. 11 і 10 років позбавлення волі відповідно. Це наші найближчі друзі і соратники. Рішення передбачуване, політв'язнів в Білорусі за версією влади начебто немає, тільки ось із завидною постійністю суди роздають роки направо і наліво за очевидно політичну діяльність", – сказав нам Кравцов.

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За його словами, сьогодні Республіка знаходиться в такому стані, що бути справжнім білоруським політиком – це сидіти в в'язниці.

"Знайома історія для багатьох років світової історії авторитаризму", – підкреслив Кравцов.

І Колесникова, і Бабарико в очікуванні вироку провели в СІЗО майже рік. Обох заарештували 9 вересня 2020 року, але за різних обставин.

Колесникова порвала свій паспорт

Нагадаємо, Марія Колесникова 7 вересня минулого року перестала виходити на зв'язок з друзями. Пізніше з'ясувалося: за дорученням влади Колесникову відвезли на кордон Білорусі і України, але опозиціонерка відмовилася їхати з країни і порвала свій паспорт.

"Зараз мені здається смішним, що порвав свій паспорт одним рухом руки, можна зірвати складну операцію всіх спецслужб Білорусі. Але в ті хвилини я боялася, що мене можуть убити", – пізніше говорила Колесникова.

Максим Знак перестав виходити на зв'язок вранці 9 вересня 2020 року. У той же день з'ясувалося, що його звинуватили в публічних закликах до захоплення влади або насильницької зміни конституційного ладу країни і взяли під варту.

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І Колесникова, і Знак були членами президії Координаційної ради білоруської опозиції, але структура проіснувала недовго – з семи постійних членів президії на свободу майже нікого не залишилося. Згодом організація розвалилася, не добившись однієї з головних своїх цілей – організувати діалог з владою Білорусі.

Саме Координаційну раду звинувачення вважало "екстремістським формуванням", мета якого нібито полягала в координації протестів і в кінцевому підсумку – в захопленні влади.

Крім того, звинувачення стверджувало, що Колесникова і Знак публічно закликали до захоплення влади. Але адвокати запевняли, що в обвинувальному висновку не було конкретних прикладів висловлювань, які можна було б розцінити як заклики.

Знак став юристом Бабарика

Максим Знак політикою почав захоплюватися давно: ще в 2006 році він брав участь у протестах після чергових виборів президента країни, через що два тижні просидів у в'язниці міста Жодіно. Кампанія 2020 го року була багатообіцяючою, і Знак став юристом штабу кандидата Віктора Бабарика. Там він близько працював з Марією Колесниковою.

Колесникова політикою цікавилася завжди, але більшу частину її життя займало творчість – викладала музику і сама грала на флейті, довго жила в Німеччині.

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З Бабарико Марія Колесникова познайомилася, ще будучи музикантом, – на його запрошення стала арт-директором культурного хаба, який фінансував банкір. Коли Бабарико вирішив висуватися в президенти, Колесникова відразу підтримала його і погодилася стати представником його штабу. Але все пішло не за планом.

Спочатку найбільш перспективними противниками Олександра Лукашенка на виборах вважалися Бабарико, блогер Сергій Тіхановский і колишній дипломат Валерій Цепкало. Але Бабарика та Тіхановского заарештували, а Цепкало покинув країну, побоюючись переслідування. Єдиним кандидатом від опозиції стала Світлана Тіхановска, дружина відеоблогера, яка до того не займалася жодної публічної діяльністю.

Вибори, за офіційною версією закінчилися розгромною перемогою Лукашенко, багато хто в Білорусі назвав їх фальсифікованими. Після них по всій країні почалися масові акції протесту. Найбільш помітними фігурами в протестному русі початку були три жінки: Тіхановска, Колесникова і Вероніка Цепкало.

Вони багато разів повторювали, що протести повинні носити тільки мирний характер, і ніколи не виступали лідерами вуличних акцій, кажучи, що це вибір білоруського народу.

Втім, дві з них незабаром виявилися в еміграції. Світлана Тіхановска заявляла, що її погрозами змусили виїхати з країни, Цепкало, побоюючись арешту, поїхала сама. Колесникова їхати відмовилася.

На питання, чи пропонували їй написати прохання про помилування, Марія Колесникова відповідала: "Так, в різних варіантах – від покинути Білорусь і перестати займатися політикою – до фільмів "а ля Протасевич" і "листів". Я не винна, не скоювала того, в чому мене звинувачують. Як я можу зізнатися в тому, чого не робила, і просити "помилування"?

Що опозиція робитиме далі

Іван Кравцов зазначає, що сьогодні в білоруському суспільстві, як ніколи в історії, величезна підтримка демократичних змін.

"Нас більшість. Процес трансформації нашого суспільства триває і ми повинні готується до наступних етапів нашої боротьби за справедливість і базові права. Мають бути ймовірно місяці і роки безперервної роботи, але ми до цього готові. Маша, Максим, Віктор Бабарико – теж", – сказав нам опозиціонер.

Іван Кравцов: Процес трансформації нашого суспільства триває / Фото: Сьогодні

Нагадаємо, в липні поточного року суперник Олександра Лукашенка на президентських виборах Віктор Бабарико був засуджений до 14 років в'язниці. Колишнього керівника Белгазпромбанка засудили за нібито отримання особливо великих хабарів та відмивання грошей.

Разом з Бабарико заарештували його сина Едуарда, який був главою передвиборного штабу. У зв'язку з цим ЄС закликав Мінськ негайно звільнити конкурента Лукашенка.