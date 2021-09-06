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Судан конфіскував велику партію російської зброї

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
6 вересня, 02:57
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Суданська влада затримали зброю, в 2019 році доставлену в Ефіопію з Росії, при спробі переправити її через аеропорт Хартума
У Судані затримали зброю з Росії
У Судані затримали зброю з Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Судані в міжнародному аеропорту столиці країни Хартумі конфіскували партію зброї російського походження, яке переправлялася зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби.

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Про це повідомило видання Sudan Tribune з посиланням на представників влади.

Загалом було затримано 72 ящики з автоматичними гвинтівками з приладами нічного бачення.

При цьому, за словами глави суданського Антикорупційного комітету Ваджі Салеха, частина вантажу таки була переправлена через аеропорт "в невідомий пункт призначення".

За даними чиновника, зброю поставили в Ефіопію ще в 2019 році з Москви, і вона два роки зберігалася там.

Джерела видання вважають, що зброя могла призначатися для сил безпеки Судану на тлі заворушень у країні в 2019 році після держперевороту.

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Зазначимо, в Судані неодноразово помічали російських найманців із ПВК "Вагнер". А минулого року в Білорусі перехопили групу чоловіків, які прямували саме в цю країну.

Крім того, саме повалення проросійського президента Судану Омара аль-Башира в квітні 2019 року дало можливість покласти край 17-річній війні з Південним Суданом.

Нагадаємо, раніше влада Судану заборонила Росії збільшувати чисельність своїх військ у затоці, передумавши створювати у країні російську військово-морську базу.

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