Судити будуть в Білорусі. Лукашенко про долю Протасевича і Сапеги

Лукашенко заявив, що слідство стосовно журналіста і його дівчини буде вестися тільки в Білорусі

Слідство стосовно затриманих в аеропорту Мінськажурналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги буде вестися в Білорусі.

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Про це заявив невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає кореспондент БЕЛТА.

"Слідство по обом персонам буде проходити в Білорусі. Це непохитно. Про це я сказав Президенту Росії. Я запевнив, що ніяких не буде питань з доступом консулів. По-моєму, вони не ображаються, ми не тільки надаємо інформацію, хочете зустрічатися – зустрічайтеся . Це міжнародна практика", – сказав Олександр Лукашенко.

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Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком підняв питання затриманої в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги. При цьому Кремль приймає до уваги те, що у Сапеги "є вид на проживання в Білорусі".

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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську