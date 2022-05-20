Суд оголосив, коли чекати на вирок у справі про трагедію рейсу МН17

Прокурор упевнений, що доказів проти Росії достатньо

Гіркіна чекає вирок за загибель близько 300 людей / Колаж "Сьогодні

У справі збитого росіянами 14 липня 2014 року цивільного літака малайзійської авіакомпанії рейсу MH17 з'явилося достатньо доказів, щоб Росія була визнана винною у загибелі 283 пасажирів та 15 членів екіпажу. Також суддя повідомив, що цього року варто чекати на вирок у цій гучній справі.

Про це повідомляє телеграм-канал "Сьогодні".

Реклама

Що відомо

На думку прокурора Тейса Бергера, який представляє сторону звинувачення на судовому процесі в Нідерландах, є докази вини конкретних обвинувачених, чиї імена також відомі.

Серед цих доказів:

Характер пошкоджень літака свідчить про те, як каже сторона звинувачення, що його було збито ракетою ЗРК "Бук".

ЗРК "Бук" доставили до Первомайського за наказом та у супроводі обвинувачених.

ЗРК "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони армії РФ, дислокувався у Курську, Росія.

"У справі багато доказів, зокрема фотографії, відеозаписи, супутникові знімки, записи перехоплених розмов та переконливі дані криміналістичної експертизи. Цього достатньо, щоб винести обвинувальний вирок", – сказав Бергер.

Реклама

Серед обвинувачених:

колишній офіцер ФСБ та так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрелков);

громадянин України Леонід Харченко (воював за так звану "ДНР");

тоді ще полковник ГРУ генштабу РФ, голова так званого "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський;

підполковник ГРУ Олег Пулатов.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс заявив, що рішення у справі МН17 може бути ухвалене 17 листопада або 15 грудня 2022 року.

Гучна справа

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17. Загинули 298 людей.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російською ЗРК "Бук". Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" та у 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам із Нідерландів.

Росія всіляко намагалася завадити процесу, щоб зберегти свій імідж миролюбної держави. Влітку 2021 року слідство по MH17 відхилило показання росіян про причетність ЗСУ до пуску ракети, якою був збитий літак.

Через кілька місяців Національному координатору з безпеки та боротьби з тероризмом Нідерландів (NCTV) довелося провести засідання з адвокатами родичів загиблих щодо надання їм державного захисту. Вся справа в тому, що почастішали випадки переслідування учасників процесу.