Суецький канал розблокували, але кораблі стоять: що розповів капітан з місця подій

Суднам доведеться стояти на рейді ще кілька днів

Після розблокування Суецького каналу 29 березня, близько 200 кораблів у Червоному і Середземному морях досі чекають дозволу на проходження.

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Що відбувається на каналі просто зараз новинам "Сьогодні" розповів капітан Сергій Толіков, судно якого вже три доби чекає своєї черги.

За словами українця, з 29 березня ситуація почала частково поліпшуватися – почали пропускати по 12-15 суден. За неофіційними даними, станом на 30 березня через Суецький канал вдалося пройти 100 кораблям, але ще багато залишаються на рейді в очікуванні.

"Ми, припустимо, вже третю добу стоїмо, інформації від агента, що координує наш час і дату проходження каналу, поки немає, навіть приблизної дати. Але, як вони обіцяють, протягом 2-3 днів ситуація має покращитися", – розповів Толіков.

За його словами, його судно везе нафтопродукти і йде з Чорного моря на Фуджейру. Толіков припускає, що його судну доведеться простояти ще близько двох днів. Незважаючи на те, що ситуація покращилася, з одного та іншого боку ще очікують десь по 100 суден.

Капітан також розповів, як кораблям повідомляють про чергу проходження каналу.

"Після 20:00 вишиковують караван у себе в офісі і після цього дають нам після 11 вечора інформацію про проходження каналу. Наразі агент навіть приблизно нам не каже, кожного дня нам пише, що інформації немає, чекайте, як тільки щось зміниться, відразу повідомимо", – розповів він.

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Зі слів капітана, з продуктами і паливом проблем немає.

"Ми йдемо з Чорного моря, проходили турецькі порти, продукти, паливо – ми все отримали. Ми в автономному режимі можемо дуже довго перебувати", – упевнений він.

Як пропускають кораблі

Пропускати кораблі починають в основному з ранку, і протягом дня здійснюється прохід каналом. У середньому канал в звичайному режимі може пропустити близько 85 суден на день.

"Зараз немає ніяких складнощів в проходженні каналу. Зараз велика черга і вони не в змозі пропустити, пропускна здатність не дає змоги відразу всі судна, які очікують проходження, провести. Необхідний час, щоб розвантажити цей потік", – пояснив Толіков.

Нагадаємо, контейнеровоз Ever Give сів на мілину в ніч на 24 березня, заблокувавши Суецький канал і до 29 березня його практично не вдавалося зрушити з місця.

Через блокування Суецького каналу світова торгівля втрачала щодня 9,6 млрд доларів.

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