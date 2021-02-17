Дружина Кім Чен Ина вперше за рік з'явилася на публіці (фото)

У попередній раз її бачили в січні минулого року

Дружина лідера КНДР Кім Чен Ина Лі Соль Чжу вперше за рік з'явилася на публіці. Пара відвідала святковий концерт на честь Дня Зірки (свято присвячене дню народження другого лідера КНДР, покійного батька Кім Чен Ина Кім Чен Іра).

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Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство ЦТАК.

Захід пройшов в художньому театрі "Мансуде" у Пхеньяні.

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У попередній раз державні видання КНДР повідомляли про Лі Соль Чжу 25 січня 2020 року, коли вона з чоловіком вирушила в театр у Пхеньяні на новорічну виставу. Через відсутність дружини лідера Північної Кореї в південнокорейській пресі заговорили про її зникнення.

Газета правлячої партії також повідомила, що після концерту подружжя відвідало Палац Сонця, в якому виставлені забальзамовані тіла Кім Чен Іра та засновника Північної Кореї Кім Ір Сен.

Раніше ми повідомляли, що Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії КНДР.

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Також нагадаємо, Кім Чен Ин заявив про нищівний провал КНДР в економіці.

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