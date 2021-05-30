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Дружина вченого з Уханя померла від COVID-19 ще до початку пандемії – розслідування

30 травня, 21:01

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ще троє співробітників цієї ж лабораторії були госпіталізовані з симптомами коронавірусу

/ Фото: Reuters

Дружина вченого з лабораторії в Ухані (Китай), де, як стверджують деякі, був створений коронавірус, померла від інфекції ще до початку пандемії COVID-19 – в грудні 2019 року.

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Про це йдеться в результатах розслідування Держдепартаменту США, передає Daily Caller.

Також як стверджується, ще троє співробітників цієї ж лабораторії були госпіталізовані з симптомами коронавірусу в листопаді 2019 року, до першого підтвердженого випадку COVID-19.

Крім того, є ймовірність, що влада КНР знала про те, що відбувається, але навмисно не говорила про те, що вірус може поширюватися серед людей і зробила це тільки в середині січня.

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Як раніше ми писали, змішування різних вакцин від коронавірусу збільшує побічні ефекти. Вчені перевірили можливість комбінації препаратів Pfizer і AstraZeneca.

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Раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що вакцини проти коронавірусу, які використовують технологію мРНК, такі як Pfizer/BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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