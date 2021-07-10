Світлана Тихановська: "Ми обов'язково переможемо – режим не нескінченний"

В ексклюзивному інтерв'ю лідер протестів в Білорусі розповіла про демократичну боротьбу в своїй країні, ставлення до України, Росії та Лукашенка

Тихановська збирається взяти владу в Білорусі без насильства. Фото: Christoph Soeder / REUTERS

Ще рік тому вона була звичайною домогосподаркою, поки її чоловік – місцевий блогер Сергій Тихановський – не захотів замінити на посту президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його кинули за ґрати ще до виборів, але замість нього на політичну сцену вийшла його дружина.

Світлана Тихановська перемогла на виборах, але їй вдалося втекти в Литву. Зараз вона знайома з впливовими світовими лідерами і саме її називають законно обраним президентом Білорусі.

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В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" вона розповіла про свої цілі та методи боротьби з режимом самопроголошеного президента Білорусі.

"Я отримала такий мандат – представляти білорусів"

- Ви в Литві. Що звідси можете зробити і що робите для того, щоб в Білорусі відновилася демократія?

- Ви розумієте, що ця боротьба за демократію не йде тільки від людей, які змушені були виїхати. Це бореться білоруський народ, який всередині країни. Координація відбувається через інтернет, і я на постійному зв'язку з цивільною спільнотою, з активістами, волонтерами, медиками, робочими. У мене щоденні зізвони з окремими групами білорусів, які надихають мене, яких надихаю я на координування наших дій.

І це так не відбувається, що я у вимушеній еміграції кажу, що робити білорусам. Ні! Це білоруси кажуть мені, що вони хотіли б від мене, які дії мають бути. А боротьба, звичайно, вона всередині Білорусі відбувається насамперед.

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Я уявляю білоруський народ на міжнародній арені, я отримала такий мандат – представляти білорусів. Ну, і це боротьба всередині країни і зовні. Тому все це досить просто комунікувати. А боротися в Білорусі набагато складніше.

- Зараз спостерігаємо, що протести в Білорусі вщухли. Яким все ж чином можна домогтися того, щоб режим упав?

- Я не можу сказати, що протести вщухли. Якщо ви говорите про масові демонстрації, – то так. На жаль, за допомогою насильства, тортур режиму вдалося збити цю хвилю. Але демонстрації, вони відбуваються – вони відбуваються локально. Білоруси виходять на невеликі демонстрації в своїх районах, також вивішуються прапори по можливості поширюється самвидав.

Робочі організовуються в страйкові рухи, діє план "Перемога" від колишніх силовиків, які теж змушені були виїхати, але у них є зв'язок з силовиками, які всередині системи. Саме звідти вони отримують інформацію, відео, аудіозаписи для того, щоб показувати весь підспідок режиму. Тому якщо зараз ви мене питаєте про масові демонстрації, тому що протест не затих, він триває.

Так, вікно можливостей невелике в Білорусі, тому що рівень репресій просто неймовірний, але білоруси використовують кожен сантиметр цих можливостей для того, щоб боротися. Під страхом бути затриманими. Під страхом в'язниці та під страхом бути затриманими. Під страхом в'язниці – вони однаково продовжують. Так. І наше завдання – щоб максимально змобілізувати суспільство як всередині Білорусі, так і за її межами.

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- Щодо того, що відбувається за межами: ви домагаєтеся посилення санкцій проти режиму Лукашенка. Проти Росії, як ви знаєте, теж були введені санкції за агресію в Україні, але вона триває. Чому думаєте, санкції проти Лукашенка спрацюють?

- Ну, по-перше, у нас вже був досвід санкцій в минулому. І в той період санкції допомогли зупинити репресії й допомогли політв'язням вийти на свободу – саме така роль санкцій. Це не для того, щоб, як зараз пропаганда говорить, вбити економіку і все таке.

Ми – за те, щоб Білорусь процвітала, за те, щоб білоруси відчували себе безпечно і вільно у своїй країні. Але для того, щоб політв'язнів випустили, ми змогли перейти до етапу діалогу – саме так санкції мають спрацювати. Тому, розумієте, ми спочатку намагалися використовувати всі дипломатичні методи впливу на режим – через ОБСЄ, через різні структури, через приватних медіаторів.

Але режим засів, скажімо так, в своєму бункері, все ще вдаючи, що у них сильний лідер. Все ще намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися, але, розумієте, зараз очевидно, що міжнародне співтовариство дипломатично не може вплинути на режим. Залишаються тільки санкції. Й особливо після захоплення літака – слухайте, це адекватна відповідь.

"Ви боретеся з власним народом"

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- Наскільки ті точкові протести, які є в Білорусі, можуть бути ефективними, враховуючи кінцеву мету?

- Це дратує режим. Це не дає їм можливості заспокоїтися – відчути, що вони, скажімо так, перемогли. Вони розуміють, що фізично немає масової демонстрації. Але не може режим за допомогою насильства змінити мислення білорусів. І, звичайно, вони це розуміють, вони це усвідомлюють. І саме ці всі масові маленькі демонстрації, локальне вивішування прапорів – це посил режиму, що ми тут, ми нікуди не поділися. Ви боретеся з нами, ви боретеся із власним народом, але ми не здаємося.

Світлана Тихановська стала частою гостей в багатьох країнах ЄС. Фото: REUTERS / Axel Schmidt

- Як сприймаєте вирок Бабариці, який був винесений днями?

- Я також сприймаю цей строк, як 2 роки, 5 років, – неважливо, який дають строк. Вони дають по максимуму, як лише можливо. Ніхто нічого не розслідує, це абсолютно псевдосудді, псевдосуди. І наше завдання не говорити про терміни, хоча, звичайно, це треба "пушити" – говорити про це на міжнародній арені.

Білоруси всередині країни теж розуміють, що це абсолютно неадекватний строк взагалі без злочину. Але ми маємо саме такі вироки величезні... вони... думка білорусів – саме ця злість – вона перетворюється на енергію. Енергію боротьби. Тому 5, 14, – не знаю, кому ще там скільки дадуть, 20, 15 років – це цифри. Наше завдання зробити так, щоб цей наш рік, 2021-й, не перетворився на 14 років, боротися.

- Ваш чоловік – один з політв'язнів. Чи можете з ним зв'язатися? Як обмінюєтеся інформацією і якою?

- З огляду на те, що я не перебуваю в Білорусі, ми спілкуємося тільки через адвоката. Але навіть родичі, які перебувають всередині країни, не можуть ні зателефонувати, ні зустрітися з політв'язнями. Тільки листи, тільки короткі повідомлення через адвокатів.

Ба більше: якщо раніше я передавала Сергію більш чутливі речі – там, можливо, як наша боротьба просувається, то, з огляду на те, що про адвокатську таємницю в Білорусі більше мови бути не може, то якісь повідомлення про дітей, про здоров'я, його маму, але жодних глибоких речей, скажімо так.

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"Я не можу скочити вище голови"

- Як знаходите в собі сили пережити це все?

- Ну, ви знаєте, жінки – вони ж сильні насправді. Просто ми цього в собі не відчуваємо, поки нас життя не поставить в такі умови, коли потрібно цю силу проявити. І я думаю, щодо мене, що зі мною стільки років був сильний чоловік, у якого я вчилася.

Хоча я була за ним як за кам'яною стіною, але підсвідомо я бачила, який він мужній, сильний – і несвідомо вчилася у нього. І, звичайно, з одного боку сили мені надає саме це, знову ж таки, обурення про те, що наших людей катують, наші люди – у в’язницях в нелюдських умовах.

По-друге, це величезна солідарність білорусів всередині країни, величезна солідарність міжнародної спільноти білорусів за її межами. Тобто я бачу, що цивілізований світ, демократичний світ з нами, і нас не залишать в біді, за нас поборються багато людей. І у мене немає вибору, за великим рахунком.

Так, там Сергій, він, я хочу, щоб мої діти якомога швидше його побачили. Але ця боротьба не тільки за Сергія – там тисячі людей сидять і мільйони заручників в самій Білорусі. Тому я черпаю сили у самих білорусів, які не здаються, незважаючи ні на що. І вчуся, вчуся багато. У мене, слід наголосити, найкращі вчителі, – президенти, прем'єри. Ось. І роблю все, що я можу. Я не можу скочити вище голови. Я роблю, що я можу. У Білорусі кожна людина робить те, що вона може, і це вже перетворюється на океан можливостей.

Сергій Тихановський – один з тисяч політв'язнів режиму Лукашенка. Фото: Michael Sohn / REUTERS

- Майже рік минув з моменту виборів. Чи не шкодуєте, що участь в них так змінила ваше життя?

- Я завжди кажу, що добре, що в історії немає умовного способу. Тому що з одного боку, звичайно, я шокована тим, що Білорусь, білоруси побачили від так званого уряду. Я ніколи не думала, що режим здатний на таку жорстокість. Так, гнобили й раніше тих, хто був проти влади, та цього разу вони просто перейшли червону лінію.

Це жахливо, що вони зробили, і білоруси цього ніколи не пробачать, ніколи не забудуть. Тобто, з одного боку, я б, звичайно, не хотіла бачити цього насильства щодо Білорусі. Але режим оголив, скажімо так, свої найчорніші боки, і білоруси це зрозуміли, білоруси це побачили.

І сталося, скажімо так, відродження білорусів – вони вже точно зрозуміли, що з таким керівником майбутнього у Білорусі немає. Ніколи колишній президент Білорусі не зможе собі повернути своє обличчя. Він за допомогою насильства ще намагається здаватися сильною людиною, але сильному керівнику не потрібно застосовувати силу, щоб довести, що він сильний.

- Що стосується сили – по суті, його режим тримається на силовиках, які йому цю владу забезпечують. У вас є неофіційні з ними контакти? Намагаєтеся якимось чином схилити на свій бік?

- У нас є така організація, яка називається BYPOL. Яка організована з колишніх силовиків, які не пішли на угоду зі своєю совістю і, звичайно, через імовірність переслідування, через порушень кримінальних справ проти них вони змушені були залишити країну, але у них залишилися контакти всередині режиму, всередині силовиків і, знову ж таки, я говорю, що вони таким чином через ці контакти дістають інформацію – відео, аудіодокументи про те свавілля, що коїться в режимі і налагоджують свої певні зв'язки.

Зважаючи на специфіку такої інформації вони її не надто поширюють навіть для моєї команди, тому що це суто секретна інформація. Але такий зв'язок є, так само як інші демократичні сили ведуть певний секретний діалог з представниками номенклатури, та з міністерствами – їх небагато.

Як я завжди кажу, тому що люди, які в уряді, які в секретних відповідних службах – вони ще більше заручники такої системи, більше раби такої системи, ніж білоруси, які не працюють, які не системні. Але більшість з них хоче змін.

Просто страшно, страшно за життя, страшно за долю. І хто як може допомагає нам. Хтось знаходить в собі сили давати нам інформацію внутрішню, хтось, можливо, в певний момент повернеться обличчям до білорусів, коли буде необхідно. Зараз шикуються структури.

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- Колись спілкувалися з Лукашенком особисто?

- Ніколи.

- Ні до того, як поїхали...

- Ніколи.

- Хотіли б?

- Ні.

- Впевнена, у вас знайшлося б, що йому сказати.

- Я не впевнена, ви знаєте. Ну що можна сказати людині, яка своїми особистими наказами тримає в заручниках стільки людей? Через якого катують людей у тюрмах. Не знаю.

- Напевно ви не пройшли б повз, зустрінь ви його на вулиці?

- Я думаю, що такого ніколи не трапиться. Але діятиму за ситуацією.

За минулий рік Світлана Тихановська змінилася не тільки внутрішньо, але й зовні / Фото: Getty Images

- Зараз активно мусуються чутки, що Росія може поглинути Білорусь – це буде плата Лукашенко Путіну за те, що російський президент його підтримує. Як думаєте, це можливо?

- Незалежність Білорусі для білорусів – це найвища цінність. І всі розуміють, що білоруси будуть за неї боротися, боротися до останнього. Я не думаю, що це може статися.

- Офіційних контактів з Москвою у вас, наскільки нам відомо, немає. Налагоджували неофіційні?

- Неофіційно з самого початку намагалися і наша команда, і інші демократичні сили. І на експертному рівні, і якимось чином – щоб дати зрозуміти Росії, що ми відкриті до діалогу, що ми хотіли б почути вашу позицію по відношенню до кризи в Білорусі. Але там чомусь глуха стіна. І поки не було ось контактів.

Підтримка України відчувається щодня

- З Україною контактуєте? На офіційному і неофіційному рівні?

- Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. Ось. Я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України. Ви прийняли стільки білорусів – десятки тисяч білорусів. Допомагає Україна і з працевлаштуванням, і з легалізацією білорусів. Тобто всіляко робить нам крок назустріч, але вони розуміють білорусів, тому що самі пройшли через це. І нехай ще не було офіційних зустрічей на найвищому рівні, але цю щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу , Вказує на те, що Україна – з білоруським народом.

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- Що вам рік тому сказали в ЦВК, що ви таки вирішили поїхати?

- Переді мною було поставлено вибір: або в'язниця, або діти. На той момент чоловік вже був у в'язниці, і я як мама, напевно, діяла більше через материнські інстинкти. Тоді я вибрала виїхати до дітей, ну тобто це була така умова.

І найголовніше, що я не кинула боротьбу – я залишилася теж дружиною Сергія Тіхановском, тим же людиною, який став разом з білорусами на цей шлях боротьби. Так, можливо, правильніше було тоді залишитися, але ми зараз бачимо, що з в'язниці нічого зробити неможливо.

- За яких умов ви повернетеся на Батьківщину?

- Напевно, перше – я б не назвала це умовою, але обставиною більше – коли я буду там в безпеці. Поїхати, щоб мене кинули там за ґрати – який у цьому сенс? Тому як тільки буде час ... Я не знаю, умов може бути багато, обставин може бути багато, не можна зараз про це судити. Тому як тільки при першій нагоді, як я відчую, що я потрібна Білорусі, – я поїду.

"Ми пропонуємо альтернативу нової Білорусі"

- Чи готові заради звільнення політзаложніков домовлятися з Лукашенком?

- Ми готові вести діалог з представниками режиму – навряд чи це буде він сам. Але в його оточенні, можливо, не в найближчому, але в цілому в оточенні є люди адекватні, які розуміють, що з Лукашенком Білорусь летить в прірву, і ми пропонуємо альтернативу.

Альтернативу нової Білорусі, де і для бізнесу будуть створені нові умови роботи, і люди будуть жити, ну, в безпеки, вільно, спокійно. Тому той діалог, про який ми говоримо – там повинні бути представники режиму, а також медіатори з інших країн. Можливо, це буде формат сусідів, можливо, інші країни, але представники режиму там повинні бути, звичайно.

- Як думаєте, в кінцевому підсумку демократія в Білорусі переможе? Ви переможете?

- Ми, звичайно, переможемо. І ми будемо будувати цю демократію. Бо не стане відразу після виборів жити добре – люди теж повинні вчитися жити в демократії. Це не так-то просто, але, з огляду на весь цей жахливий досвід, який у нас був в останні місяці, – я думаю, що білоруси настільки об'єдналися, настільки розуміють цінності демократії, що ми швидко перейдемо до цього періоду. Але ми обов'язково переможемо. Режим не нескінченний. А білоруси смобілізіровани, білоруси хочуть цих змін і, слухайте, білоруси переможуть!

- Скільки на це потрібно часу?

- Ніхто не знає. Наше завдання – зробити так, щоб нові чесні вибори пройшли якомога раніше. І в цьому нам потрібна, звичайно, допомога. Ми закликаємо всі демократичні країни брати активну участь в дозволах цього питання. Але не в дозволі політичної проблеми, а стати на сторону захисту прав людини проти тортур, проти політв'язнів – ось де потрібна допомога демократичних країн. Коли? – дату вам не скажу.

- Чи збираєтеся стати президентом?

- Я не буду брати участь – я не планую брати участь в нових виборах Білорусі.

Одна з основних соратниць Тихановської – Марія Колесникова зараз теж у в'язниці / Фото: Getty Images

"Вони зараз знаходяться в тюрмах – це їх жертва"

- Виходить, що практично вся опозиція – лідери думок – поїхали. І з-за кордону закликають повалити режим. Як цього досягти, якщо саме на місці немає нікого вагомого?

- Ну як це на місці немає нікого вагомого? А Сергій Тіхановском? А Віктор Бабарика? А Маша Колесникова ? Вони все на місці. Так, вони у в'язниці, вони в заручниках, але їх сила в Білорусі – вона нікуди не пішла. І тим, що вони зараз знаходяться в тюрмах, – це їхня жертва. Для того, щоб дати іншим білорусам можливість боротися далі. У нас немає, розумієте, лідерів, за яким – однією людиною – все йдуть.

У кожного свої уявлення про майбутнього лідера. Хтось тоді збирав підписи за Тіхановском-Тіхановском, хтось за Віктора Бабарика, хтось за Валерія Цепкало. Білоруси об'єдналися. І зараз ми про це говоримо, що кожен лідер, кожен робить все, що може – ось в цьому полягає основна думка нашої боротьби. Немає людини, яка всім керує, це так не працює. Це прагнення кожної людини до змін стає об'єднаним прагненням. От і все.

- Що має стати спусковим гачком, який в підсумку скине режим?

- Тут можна спекулювати на цьому. І говорити якісь конкретні події. А все може обернутися зовсім по-іншому. Ми не хочемо протистояти режиму з їх методами. Ми не хочемо насильства. Ми хочемо мирного переходу влади.

- Але як?

- Наполегливістю! Тільки наполегливістю. Я не хочу, щоб білоруси уподібнювалися, падали на той же рівень, де і режим. Через насильство, розумієте, будуть жертви. Я розумію людей, які готові застосовувати якісь інші методи боротьби з режимом.

- Він же не віддасть владу без насильства.

- Він? Можливо, не віддасть. А ми візьмемо її без насильства.