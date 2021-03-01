"Побачення" з Антарктидою: зимівник проведе віртуальний тур полярною станцією

Геофізик Анатолій Чернов, який вже двічі їздив в Антарктиду і в середньому за 15 місяців досліджував льодовики, 20 березня проведе онлайн-екскурсію в Zoom "південним царством льоду".
Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.
Під час онлайн зустрічі зимівник особисто проведе віртуальний тур українською станцією "Академік Вернадський". Він розповість про рутині і цікаві моменти з життя зимівників і покаже унікальні фотографії і відеоматеріали.
"На цій події побачимо пінгвінів Дженту, їх дитинчат, тюленей та птахів Скуа, які також живуть навколо Станції та навіть іноді атакують зимівників!", – йдеться в повідомленні.
Ціна за електронний квиток становить 4.99 доларів, однак, вільних місць на захід майже не залишилося.
Нагадаємо, в минулому році британські дослідники виявили поверх талого снігу в Антарктиді водорості.
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