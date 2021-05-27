Свої боги не допомагають – в Індії з'явилася "богиня COVID" (відео)

На півдні країни з'явився культ Коронадеві – індуїсти моляться новому ідолу півтора місяці для перемоги над епідемією коронавірусу

Фото: скріншот

На тлі безперервної нової хвилі коронавірусної епідемії в Індії в одному з міст з'явився храм, парафіяни якого моляться і роблять підношення COVID-богині.

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Про це повідомляє Al Jazeera.

"Коронавірусний" храм Коронадеві з'явився в місті Коїмбатур, що лежить в південному штаті Тамілнад, де з початку поширення інфекції зафіксували 1,95 млн випадків COVID-19, а 21,8 тис. з них виявилися смертельними.

Храм був створений індуїстським священиком Каматчіпурі Адхінамом. У центрі головного залу він встановив півметровий чорний ідол із каменю, якому протягом 48 днів будуть щодня молитися заради порятунку людей від коронавірусу.

Цікаво, що в Індії це трапляється вже не вперше – коли в XIX столітті країна боролася з епідемією чуми, в Коїмбатурі з'явився Храм чумної Маріамман, якій молилися, аби уникнути хвороби.

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Нагадаємо, що причиною нової хвилі епідемії в Індії назвали поширення мутованого штаму коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я вже класифікувала його як "варіант, що викликає занепокоєння".

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Крім того, індійці зіткнулися і з іншою проблемою – епідемією мукомізу, "чорного грибка", через який пацієнтам видаляють очі.

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