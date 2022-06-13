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Син Лукашенка на випускному влаштував акцію у кольорах України (фото)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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13 червня, 22:14
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Спостерігачі не вірять у збіг
Диктатор привітав свого сина біля байка / Колаж "Сьогодні"
Диктатор привітав свого сина біля байка / Колаж "Сьогодні"

Несподіваний казус стався у родині вірного васала міжнародного злочинця Володимира Путіна з Білорусі . Під час випускного балу син самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола опинився у ситуації, яку спостерігачі вважають акцією на підтримку України.

Що відомо

Портал державного Громадського телебачення Білорусі повідомив, що 17-річний Миколай Лукашенко став випускником середньої школи. Оскільки Микола звичайно добре вчився, він отримав золоту медаль.

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А потім була урочиста фотосесія, під час якої і відбулася негласна підтримка України, яка воювала з Росією. Для історичного знімку Микола, який був одягнений у світло-синій костюм, став поруч із дівчиною, на якій була жовта сукня.

"Діти влаштували превентивний удар для Лукашенка. Минулого тижня у Білорусі пройшли випускні бали. І головною їхньою зіркою стали молодший син білоруського президента Микола та його супутниця — вони прийшли на випускний у кольорах українського прапора. Збіг? ", – написав на своєму телеграм-каналі з цього приводу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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До речі, за інформацією російських опозиційних журналістів, далі Коленьку відправляють навчатися до Москви – до Московського державного університету імені М.В.Ломоносова. Щоправда, там ніхто з однокурсників не знатиме, хто насправді цей студент – молодший син білоруського диктатора гризтиме граніт науки під чужим ім'ям.

Обстановка

  • Сам Лукашенко не був на чисто формальному випускному свого сина. Він привітав його, а також решту школярів із випускним відеороликом. Знявся диктатор для цього ролика на фоні своєї адміністрації та байка, мабуть, подарунка своїй кровінушці на честь закінчення школи.
  • У цей час тисячі випускників в Україні отримали свої атестати без єдиного в їхньому житті випускного балу, а деякі – біля зруйнованих шкіл, які були знищені ракетами, випущеними з території Білорусі.
  • Не всі випускники України пережили вторгнення військ Росії у тому числі з боку Білорусі. Станом на 13 червня внаслідок нападу Росії на нашу країну загинуло вже 287 дітей.
  • Сам Лукашенко також готується до війни. Міністерство оборони Білорусі заявило про початок навчань з переходу з мирного на воєнний час. Звідки цього разу вони очікують на напад, не повідомляється.

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