Вогонь припинити, війська відвести. Таджики і киргизи передумали воювати

Влада двох колишніх радянських республік зуміла залагодити прикордонний конфлікт через водорозподільний пункт, всупереч численним жертвам і постраждалим

Протестувальники на мітингу біля будинку уряду в Бішкеку - вони вимагають від влади передати зброю добровольцям, готовим підтримати жителів Баткенській області Киргизстану після зіткнень з таджицьким військами. / Фото: Reuters/Vladimir Pirogov

Таджикистан і Киргизстан врегулювали ситуацію на кордоні, де ще донедавна гриміли гармати і гинули люди.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

1 травня в Баткенській області, прикордонну частину якої обидві країни вважають своєю, провели зустріч глави Держкомітету з нацбезпеки двох країн, підписавши протокол про повне припинення вогню і відведення військ до місць постійної дислокації.

"З сьогоднішнього дня настане тиша, мир і спокій в наших країнах, особливо в прикордонних районах", – запевнив очільник киргизького ГКНБ Камчибек Ташиєв.

Крім того, в результаті інших переговорів Таджикистан повернув десять киргизьких громадян, яких затримали під час конфлікту і утримували у військових.

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А заступники міністрів внутрішніх справ двох країн домовилися створити спільні патрулі в проблемній зоні.

Нагадаємо, що 29 квітня інцидент зі стріляниною біля пункту розподілу води на Торткульскому водосховищі в Баткінській області ледь не переріс у повномасштабну війну між двома колишніми радянськими республіками.

В результаті бойових дій з обох сторін було поранено щонайменше 260 осіб, ще близько 50, зокрема троє киргизьких військових, загинули. На цьому тлі 1-2 травня в Киргизії оголошено днями національного трауру.