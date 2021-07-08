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Таджикистан запросив допомогу у ОДКБ через ситуацію в Афганістані

8 липня 2021 8:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Керівництво республіки побоюється, що може не впоратися з охороною кордону, і розраховує на допомогу держав

Афганський військовий. Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Афганський військовий. Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Таджикистан звернувся до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням допомогти у зміцненні кордону з Афганістаном через небезпеку настання талібів.

Відповідну заяву під час відеоконференції Постійної ради організації зробив постійний і повноважний представник Таджикистану при ОДКБ Хасан Султонов.

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Він заявив, що 910 км кордону з Таджикистаном знаходяться під контролем терористичного угрупування "Талібан".

"Таджикистан, як країна з найдовшим кордоном з Афганістаном, вживає необхідних заходів щодо стримування ситуації і протидії загрозам і викликам, що виходить з цієї країни. Але, з огляду на складну в регіоні ситуацію, а також те, що окремі ділянки кордону з Афганістаном знаходяться у важкодоступній гірській місцевості, самотужки впоратися з цим завданням буде складно", – заявив він.

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У Таджикистані вважають, що ситуація вимагає адекватного реагування з боку ОДКБ. На думку Султонова, також потрібно посилити потенціал щодо захисту південних рубежів.

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"У цьому контексті актуальною залишається необхідність забезпечення виконання рішення Ради колективної безпеки від 23 вересня 2013 року "Про надання допомоги Республіці Таджикистан у зміцненні таджицько-афганського кордону"", – додав він.

Раніше ми повідомляли, що американські війська повинні покинути Афганістан до 11 вересня.

Також нагадаємо, крім США, майже всі свої війська збирається вивести і Велика Британія.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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