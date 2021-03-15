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Таїланд дозволив вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca

15 березня, 14:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У багатьох країн були побоювання стосовно безпеки цієї вакцини

З 16 березня в Таїланді розпочинають вакцинацію від ковіду препаратом AstraZeneca.

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Про це повідомляє Reuters.

Першими щеплення препаратом AstraZeneca отримають прем'єр Прают Чан-Оча і члени кабінету міністрів.

У Таїланді вакцинувати цим препаратом мали розпочати в минулу п'ятницю, 12 березня. Однак інформація про побічні ефекти, про які повідомляли в Європі, порушила програми вакцинації в багатьох країнах.

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Зокрема, з більш ніж 17 мільйонів пацієнтів, які отримали дозу AstraZeneca, зареєстрували 15 випадків тромбозу глибоких вен і ще 22 – тромбоемболії легеневої артерії.

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Норвегія, Данія, Австрія, Нідерланди та Ірландія зупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Італійське агентство з лікарських засобів доказів небезпеки вакцини не знайшло.

На тлі масової відмови від щеплень AstraZeneca керівництво фармацевтичної компанії переконує, що препарат не викликає тромбозів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Таїланд вакцина коронавірус AstraZeneca
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