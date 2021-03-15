Так вакцина AstraZeneca небезпечна чи ні? Компанія відхрещується від тромбозів

У майже 40 осіб з 17 мільйонів вакцинованих виявлена небезпечна хвороба

Вакцина AstraZeneca не викликає тромбозів. В безпеці препарату керівництво фармацевтичної компанії переконує на тлі масової відмови від їх щеплень.

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З понад 17 мільйонів пацієнтів, які отримали дозу, зареєстрували 15 випадків тромбозу глибоких вен, і ще 22 – тромбоемболії легеневої артерії.

Низка країн – Норвегія, Данія, Австрія, Нідерланди та Ірландія – призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Італійське агентство з лікарських засобів доказів небезпеки вакцини не знайшло.

"Даних зі Скандинавії недостатньо, щоб однозначно стверджувати про зв'язок. У Великій Британії щеплення отримали мільйони, і треба вивчити ці дані. Але з міркувань безпеки кампанію поки призупинено", – сказав учений Девід Роберт Грімс.

Відео: Сьогодні

Тим часом сайт "Сьогодні" зруйнував міфи про "небезпеку" вакцини Covishield, яка також є продуктом AstraZeneca. Через фейки і дезінформацію вакцинація в Україні проходить дуже повільно.

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