Так вакцина AstraZeneca небезпечна чи ні? Компанія відхрещується від тромбозів

Вакцина AstraZeneca не викликає тромбозів. В безпеці препарату керівництво фармацевтичної компанії переконує на тлі масової відмови від їх щеплень.
З понад 17 мільйонів пацієнтів, які отримали дозу, зареєстрували 15 випадків тромбозу глибоких вен, і ще 22 – тромбоемболії легеневої артерії.
Низка країн – Норвегія, Данія, Австрія, Нідерланди та Ірландія – призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Італійське агентство з лікарських засобів доказів небезпеки вакцини не знайшло.
"Даних зі Скандинавії недостатньо, щоб однозначно стверджувати про зв'язок. У Великій Британії щеплення отримали мільйони, і треба вивчити ці дані. Але з міркувань безпеки кампанію поки призупинено", – сказав учений Девід Роберт Грімс.
Тим часом сайт "Сьогодні" зруйнував міфи про "небезпеку" вакцини Covishield, яка також є продуктом AstraZeneca. Через фейки і дезінформацію вакцинація в Україні проходить дуже повільно.
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