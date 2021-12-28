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"Такого ще не бачили": Ізраїль накриє COVID-хвиля небачених масштабів

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 грудня, 16:57
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Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється з небаченою швидкістю
Прем'єр-міністр Ізраїлю очікує на потужну хвилю пандемії
Прем'єр-міністр Ізраїлю очікує на потужну хвилю пандемії / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд зараз працює над тим, щоб уникнути у країні локдауну. Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет і зазначив, що на країну чекає небачений COVID-спалах нового штаму, пише видання The Times of Israel.

"Ми перебуваємо в момент перед бурею зараження – з такою швидкістю, якої ми ще не бачили в Ізраїлі... "Омікрон" відрізняється від решти, що ми бачили. Він більш заразний, ми бачимо, що він б'є рекорди по всьому світу, майже у кожному місці", – заявив прем'єр.

Він припустив, що уряд незабаром схвалить заходи, які дозволять громадянам, які пройшли повну вакцинацію, уникнути карантину, навіть якщо вони зазнали впливу штаму "Омікрон".

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Крім того, Беннет зазначив, що він "не вірить" в ідею Ізраїлю щодо запровадження обмежень для невакцинованих.

На цей момент міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про майже 3 тис. нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу. Це найвища кількість заражень за день із вересня.

Крім того, вже близько 70% населення отримали як мінімум одну дозу вакцини та 45% отримали три дози.

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За весь період пандемії в Ізраїлі було зафіксовано понад 1,3 млн випадків зараження коронавірусом та близько 8,2 тис. смертей від захворювання.

Симптоми "Омікрону"

  • першіння у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • м'язові болі,
  • нічна пітливість.

За даними ВООЗ, симптоми Омікрону можуть проявитися від 3 до 14 днів. У середньому це триває п'ять-шість днів.

Якщо людина заражена штамом коронавірусу "Омікрон", ПЛР-тест може показати негативний результат. Це з тим, що у різних видів тестів не стовідсоткова чутливість.

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28 грудня в Україні виявили перший випадок зараження штамом "Омікрон".

Коли закінчиться COVID-пандемія

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу може закінчитися вже 2022 року завдяки… новому штаму "Омікрон", який поширюється дуже швидко, але так само стрімко має пройти і його хвиля.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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