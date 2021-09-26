Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

"Талібан" готує напад на Таджикистан і відправив тисячі смертників – ЗМІ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 вересня, 21:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Терористам вже мало захоплення Афганістану – під удар може потрапити сусідня країна, яка не визнає уряд талібів
Таліби розібралися з Афганістаном і знайшли собі нову жертву? Колаж "Сьогодні"
Таліби розібралися з Афганістаном і знайшли собі нову жертву? Колаж "Сьогодні"

Терористичне угрупування "Талібан", яке захопило Афганістан, тепер може напасти на сусідній Таджикистан, який не визнав терористів легітимною афганської владою. Вже нібито навіть на кордон відправлені смертники для атак.

Про це пише таджицька редакція Радіо Свобода.

Реклама

Зазначається, що таліби перекидають в провінцію Тахор свій спецназ – вона знаходиться на кордоні з Таджикистаном.

Напередодні представник "Талібану" Забіхула Муджахід опублікував фотографії військових машин і людей у військовій формі, написавши, що "десятки тисяч бійців спецназу "Армії Мансурі Ісламського Емірату" були дислоковані в Тахор, щоб усунути потенційні загрози національній безпеці та інші виклики". Армія "Мансурі Ісламського Емірату" в основному складається з терористів-смертників.

Один з представників таджицьких прикордонних військ анонімно розповів, що повідомлення про "тисячі військовослужбовців" викликає тривогу, але вони уважно стежать за тим, що відбувається по інший бік кордону.

Реклама

"Наскільки нам відомо, тисячі не прибули, але якщо навіть десять людей зберуться разом, ми сприймемо це як загрозу і будемо напоготові. Наші прикордонники не піддаються страху і брехливим повідомленням, і будуть діяти відповідно до реальності", – сказав прикордонник.

Ще раніше таджицька влада заявляла, що вона отримала інформацію про те, що деякі підконтрольні талібам бандформування, що складаються з таджиків і кавказців, готові до вторгнення в Таджикистан.

Чому таліби можуть напасти на Таджикистан?

  • Таджикистан – один з небагатьох сусідів Афганістану, який відкрито заявив, що не визнає уряд "Талібану". Президент Таджикистану Емомалі Рахмон неодноразово критикував талібів за їх дії та ігнорування прав таджиків в Афганістані.
  • Влада Таджикистану також не приховує своєї підтримки Фронту спротиву, єдиної сили, яка протистоїть талібам в провінції Панджшер. Тому деякі експерти пов'язують дії талібів на таджицькому кордоні з позицією Таджикистану.
  • Протяжність кордону Таджикистану з Афганістаном становить понад 1400 кілометрів, і останнім часом Таджикистан проводить спільні військові навчання з Росією та іншими членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) уздовж лінії таджицько-афганського кордону, використовуючи їх для посилення прикордонного контролю.

Як ми писали раніше, журналіст Дмитро Гордон зазначав, що таліби можуть піти на Росію та інші сусідні країни, які раніше входили в СРСР.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
4 647 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти