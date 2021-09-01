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Таліби почали наступ на Панджшер. Перша атака відбита

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 вересня, 17:04
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Переговори про створення інклюзивного уряду Афганістану провалилися. Син легендарного Ахмада Масуда пішов в оборону
Проти армії талібів готові боротися мінімум 20 тисяч осіб / Колаж "Сегодня"
Проти армії талібів готові боротися мінімум 20 тисяч осіб / Колаж "Сегодня"

Рух "Талібан", керуючий зараз Афганістаном , почав наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Сьогодні стало відомо, що переговори між опором і талібами закінчилися провалом.

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Про це заявив голова комісії з керівництва "Талібану" Амір Хан Моттакі в ефірі афганського телеканалу TOLO News .

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Таліби заявляють, що вже взяли один з районів провінції Панджшер і продовжують стягувати туди свої формування.

Колишній міністр при вигнаному президенті Ашрафу Гані, а нині член опору талібам Бісмілля Мохаммаді написав в Твіттері , що таліби зазнали поразки. "Минулої ночі таліби напали на Панджшер, але зазнали поразки, 7 людей убито і кілька поранені. З нашого боку двоє поранених. Вони відступили з важкими втратами", – написав колишній міністр.

Цілі сторін

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Раніше посол Афганістану в Таджикистані Мухаммад Агбар заявив, що у талібів стоїть завдання за всяку ціну ліквідувати лідера опору Ахмада Масуда. Під час приходу талібів до влади в минулий раз бойовики змогли взяти під контроль всю територію країни, крім провінції Панджшер, де організував опір батько Масуда.

За даними CNN, зараз під час переговорів між талібами і Ахмадом Масудом обговорювалася можливість входження представників провінції Панджшер в уряд і збереження національного свята на честь батька Масуда.

Ахмад Масуд – син легендарного Ахмада Шаха Масуда, який не здав радянським військам Панджшерську ущелину / Фото Reuters
Ахмад Масуд – син легендарного Ахмада Шаха Масуда, який не здав радянським військам Панджшерську ущелину / Фото Reuters

Наявні сили

За наявною інформацією, на стороні Ахмада Масуда – сина легендарного Ахмада Масуда, який в 1980-і роки успішно чинив опір армії СРСР, кілька десятків тисяч людей. Крім власних бойових загонів, які базуються в важкодоступній Панджшерській ущелині, до сил опору приєдналися залишки урядових військ. Вони оголосили себе Фронтом національного опору.

В рядах Фронту національного опору тисячі колишніх солдатів армії Афганістану
В рядах Фронту національного опору тисячі колишніх солдатів армії Афганістану

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"Снайпери, артилерійські позиції блокують дороги і 20 тисяч солдатів готові до бою ", – написав 30 серпня в Твіттері Вазір Акбар Мохманд, колишній майор Афганської національної армії, який приєднався до Панджшерскої опозиції.

Сам Ахмад Масуд заявив іноземним журналістам:" Я – син Ахмада Шаха Масуда! Здатися – не входить в мій словниковий запас".

Нагадаємо, що

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