Двоє загиблих. В Афганістані таліби відкрили вогонь по мітингувальникам (оновлено)

На даний момент стало відомо точну кількість постраждалих афганців

Таліби відкрили вогонь по афганцям. Фото: колаж "Сьогодні"

В афганській провінції Нангархар люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. Представники "Талібану" відкрили вогонь по мітингувальникам.

Реклама

Про це повідомляє Asvaka.

За інформацією ЗМІ, є вбиті і поранені, серед яких є і журналісти.

#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag, Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq - Avaka – News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021

Поки повідомляють про двох загиблих. 12 отримали поранення в результаті обстрілу.

Реклама

Що відбувається в Афганістані

Після того, як США почали виведення військ з Афганістану рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни. А днями таліби увійшли в Кабул, який покинув президент країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі.

Відзначимо, коли таліби захопили Кабул в 1996 році, вони ввели суворі правила, засновані на законах шаріату. Жінкам доводилося носити паранджу, їм не дозволялося навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу. Телебачення, музика і неісламські свята також були під забороною.

Раніше ми писали, що: