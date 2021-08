Двоє загиблих. В Афганістані таліби відкрили вогонь по мітингувальникам (оновлено)

В афганській провінції Нангархар люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. Представники "Талібану" відкрили вогонь по мітингувальникам.

Про це повідомляє Asvaka.

За інформацією ЗМІ, є вбиті і поранені, серед яких є і журналісти.

