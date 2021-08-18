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Двоє загиблих. В Афганістані таліби відкрили вогонь по мітингувальникам (оновлено)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 серпня, 12:45
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На даний момент стало відомо точну кількість постраждалих афганців
Таліби відкрили вогонь по афганцям. Фото: колаж "Сьогодні"
Таліби відкрили вогонь по афганцям. Фото: колаж "Сьогодні"

В афганській провінції Нангархар люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. Представники "Талібану" відкрили вогонь по мітингувальникам.

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Про це повідомляє Asvaka.

За інформацією ЗМІ, є вбиті і поранені, серед яких є і журналісти.

Поки повідомляють про двох загиблих. 12 отримали поранення в результаті обстрілу.

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Що відбувається в Афганістані

Після того, як США почали виведення військ з Афганістану рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни. А днями таліби увійшли в Кабул, який покинув президент країни.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі.

Відзначимо, коли таліби захопили Кабул в 1996 році, вони ввели суворі правила, засновані на законах шаріату. Жінкам доводилося носити паранджу, їм не дозволялося навчатися, працювати і виходити на вулицю без супроводу. Телебачення, музика і неісламські свята також були під забороною.

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