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Таліби перестали пропускати афганців до аеропорту Кабула – у місті паніка

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 серпня, 15:36
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Таліби встановили нові правила в Кабулі – тепер багато афганців тепер не можуть потрапити в аеропорт
Таліби встановили два КПП, через які перевіряють всіх, хто прямує в аеропорт. Колаж "Сьогодні"
Таліби встановили два КПП, через які перевіряють всіх, хто прямує в аеропорт. Колаж "Сьогодні"

Рух "Талібан" 25 серпня припинив пропускати афганців до аеропорту Кабула, які планували евакуюватися з країни.

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Про це повідомляє Al Jazeera.

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Кореспондент ЗМІ зазначає, що "за ніч ситуація повністю змінилася". Зокрема, таліби встановили КПП за 5 км від північного в'їзду в аеропорт.

Кого пропускають:

  • громадян країн НАТО;
  • афганців, які вже мають візу або запрошення від влади західних країн.
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Такий же КПП діє і на іншому напрямку, що веде в аеропорт. У результаті багато афганців тепер не можуть потрапити в аеропорт, і в Кабулі серед населення починається паніка.

Що відбувається в Афганістані

Перед тим, як США вивели свої останні війська , таліби захопили більшу частину Північного, Західного і Південного Афганістану в ході наступу. Після цього урядові війська практично без боїв здавали талібам нові і нові провінції.

Незабаром вся територія Афганістану перейшла під контроль руху "Талібан". Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі .

Відомо, що ІЛ-76 Міноброни відправився з Борисполя 18 серпня – третій літак за тиждень, який вилетів з України в Кабул. Перший в ніч на понеділок вивіз з Афганістану 79 українців і іноземців. Другий був заблокований біженцями на злітній смузі з 16 серпня.

Тоді МЗС поставив перед українськими дипломатами основні завдання:

  • безпечний коридор для доступу в аеропорт;
  • безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка;
  • отримання дозволу на зліт;
  • безпечний вихід літака з території Афганістану.
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Тим часом представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна зробила щедру пропозицію по переселенню афганців з групи ризику. США евакуюють людей після того, як країну захопили таліби.

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