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Таліби катували і застрелили брата колишнього віце-президента Афганістану

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 вересня, 00:58
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Бої за бунтівну провінцію Панджшер тривають. Обидві сторони несуть втрати
Спочатку зняли портрети Амрулли Салеха, потім вбили його брата Рохулла Азізі (праворуч) / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Спочатку зняли портрети Амрулли Салеха, потім вбили його брата Рохулла Азізі (праворуч) / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, підтвердив факт смерті брата колишнього першого віце-президента Амрулли Салеха.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на афганське державне інформаційне агентство Bakhtar, яке перейшло під управління талібів.

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Повідомляється, що старший брат колишнього першого віце-президента Афганістану Амрулли Салеха, Рохулла Азізі був убитий в Панджшері.

"Рохулла Азізі був убитий минулої ночі в зіткненні з силами Афганської національної армії (АНА) в містечку Фробаль біля столиці провінції Панджшер", – йдеться в повідомленні талібів.

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За даними інших джерел, Азізі був затриманий талібами і застрелений в четвер увечері, 9 вересня, в повіті Руху. Азізі намагався виїхати з Панджшера в Кабул, але був пізнаний і підданий тортурам.

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Останній оплот опору

6 вересня бойовики ісламістського руху "Талібан" оголосили про повне захоплення непідконтрольної їм провінції Панджшер. Однак представники антіталібського Фронту національного опору спростували цю заяву, стверджуючи, що їх бійці продовжують боротьбу на території Панджшера.

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За останні дні таліби, незважаючи на численні втрати, продовжували штурм долини з декількох напрямків. За відомостями Фронту, сотні бойовиків, в тому числі й іноземні, вбиті, сотні поранені і потрапили в полон.

Як розвивалися події

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