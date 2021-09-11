Таліби катували і застрелили брата колишнього віце-президента Афганістану

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, підтвердив факт смерті брата колишнього першого віце-президента Амрулли Салеха.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на афганське державне інформаційне агентство Bakhtar, яке перейшло під управління талібів.
Повідомляється, що старший брат колишнього першого віце-президента Афганістану Амрулли Салеха, Рохулла Азізі був убитий в Панджшері.
"Рохулла Азізі був убитий минулої ночі в зіткненні з силами Афганської національної армії (АНА) в містечку Фробаль біля столиці провінції Панджшер", – йдеться в повідомленні талібів.
За даними інших джерел, Азізі був затриманий талібами і застрелений в четвер увечері, 9 вересня, в повіті Руху. Азізі намагався виїхати з Панджшера в Кабул, але був пізнаний і підданий тортурам.
Останній оплот опору
6 вересня бойовики ісламістського руху "Талібан" оголосили про повне захоплення непідконтрольної їм провінції Панджшер. Однак представники антіталібського Фронту національного опору спростували цю заяву, стверджуючи, що їх бійці продовжують боротьбу на території Панджшера.
За останні дні таліби, незважаючи на численні втрати, продовжували штурм долини з декількох напрямків. За відомостями Фронту, сотні бойовиків, в тому числі й іноземні, вбиті, сотні поранені і потрапили в полон.
Як розвивалися події
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Пандшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами.
- 7 вересня рух представив свій уряд, який очолив фігурант списку терористів ООН.