Новим лідером Афганістану став терорист зі списку ООН, який зруйнував статуї Будди

Таліби сформували свій уряд

Мохаммад Хасан Ахунд (праворуч) керував знищенням унікальних статуй Будди в скелях Афганістану / Колаж "Сегодня"

Рух "Талібан", який контролює Афганістан з кінця серпня, оголосив про створення свого уряду.

"Було доцільним спочатку оголосити уряд, а потім провести церемонії", – написав у Твіттер про це представник нової влади Вардак Альханафі .

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Кабінет міністрів

Главою кабінету талібів, фактично прем'єр-міністром був призначений мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Першим заступником став мулла Барадар Ахунд, другий заступник – Мавлаві (почесне релігійне звання в ісламі, вищий тлумач канонів шаріату – Авт.) Абдул Салам Ханафі.

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Виконуючим обов'язки міністра оборони призначено муллу Мухаммада Якуба, міністра закордонних справ – Аміра Хана Моттакі. Мулла Сираджуддін Хаккані призначений міністром внутрішніх справ.

Призначили також керівника розвідувального управління талібів і заступника міністра внутрішніх справ по боротьбі з наркотиками.

Хто такий Мохаммад Хасан Ахунд

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Як повідомляє Free press journal, до призначення на посаду прем'єр-міністра мулла Мохаммад Хасан Ахунд очолював орган по прийняттю рішень руху "Талібан" – раду керівництва, який керував організацією зі схвалення вищого лідера мулли Хебатулла Ахундзада.

За наявною інформацією, мулла Хасан родом з Кандагару і був одним із засновників ісламістського руху. Він пропрацював 20 років главою ради і є близьким до мулли Хебатулли. Обіймав посади міністра закордонних справ і заступника прем'єра під час попереднього уряду "Талібану" в Афганістані з 1996 по 2001 рік.

Західні спецслужби вважають, що мулла Хасан є одним з найбільш неефективних лідерів "Талібану". Раніше йому ніколи не давали ніяких важливих постів, крім як домовлятися про тимчасове перемир'я. Саме він керував руйнуванням унікальних статуй Будди в Баміані в березні 2001 року, і досі числиться терористом в Організації Об'єднаних Націй.

Цінність Хасана для мулли Хебатулли в тому, що він відданий руху і своєму лідерові.

Світова спадщина, яке легко руйнують таліби