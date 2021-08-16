Таліби перейменували Афганістан і захопили телебачення. Тепер транслюють Коран

Лідери талібів вже почали вводити свої правила в Афганістані – що там зараз відбувається

Ще вчора таліби заявили, що не будуть сильно обмежувати місцевих жителів, проте вже сьогодні порушили обіцянку. Колаж "Сьогодні"

В Афганістані бойовики руху "Талібан" після того, як зайняли столицю Кабул, оголосили про відновлення "Ісламського Емірату Афганістан".

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Свежесть".

Тим часом практично всі афганські телеканали перейшли на трансляцію Корану або новин про дії руху "Талібан". При цьому ще вчора вони обіцяли, що гайки закручувати не будуть.

Телеканали почали транслювати читання Корану. Скріншот з соцмереж

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Так, в інтерв'ю ВВС представник Талібану Сухейль Шахін заявив, що вони дозволять жінкам залишати свої будинки без супроводу чоловіка, здобувати освіту і працювати. Також вони запевняли, що будуть поважати права преси.

Однак, як пише ЗМІ, це розходиться з повідомленнями, що надходять з інших частин країни під контролем талібів. У Кандагарі жінкам, які працюють у банку, сказали, що їх роботу тепер буде виконувати їхній родич. А в інших регіонах писали про те, що жінок не випускали на вулицю поодинці і змушували носити паранджу.

Ісламський Емірат Афганістан

Ісламський Емірат Афганістан існував у 1996-2001 роках і контролював більшу частину території Афганістану. Тоді рух Талібан захопив владу при підтримці Пакистану.

Емірат отримав дипломатичне визнання з боку Пакистану, Саудівської Аравії, ОАЕ, водночас як більша частина міжнародної спільноти продовжувала вважати легітимним президентом Раббані, представника Північного альянсу.

Ісламський емірат був повалений Північним альянсом 17 грудня 2001 року. Альянс підтримали Міжнародні сили сприяння безпеці, створені після вторгнення США в країну двома місяцями раніше.

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Нагадаємо, рух "Талібан" вже захопив столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз і інші.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі.