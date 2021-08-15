Таліби зайняли президентський палац у Кабулі і зробили заяву

Бойовики руху "Талібан" зайняли Кабул і збираються оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістану найближчим часом

"Талібан" зайняв палац президента Афганістану / колаж "Сьогодні"

Збройні формування руху "Талібан" без бою увійшли в столицю Афганістану та почали займати залишені владою державні установи. Зокрема таліби зайняли президентський палац, який раніше покинув президент Ашраф Гані, охорона не чинила їм опору.

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Про це повідомляє CNN.

Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що бойовики увійшли до Кабула в неділю, незважаючи на обіцянки залишатися за межами міста поки не досягнуть домовленостей з урядом, оскільки афганські сили безпеки залишили свої пости в деяких частинах міста.

Нібито це було зроблено, щоб "уникнути грабежів і мародерства в Кабулі і не дати "опортуністам" завдати шкоди людям".

"Ісламський Емірат порадив своїм військам увійти в ті райони міста, звідки пішов противник, і ці райони під ризиком мародерства і пограбувань", – йдеться в заяві талібів.

Крім того, як повідомляє AP, "Талібан" заявив, що найближчим часом з президентського палацу в Кабулі буде зроблено заяву про створення Ісламського Емірату Афганістану.

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Бойовики також обіцяють, що не завдадуть шкоди місцевим жителям, чиновникам і військовим.

"Жителі міста не повинні боятися моджахедів. Наші сили непомітно входять в місто, вони нікого не потурбують, урядові службовці, як цивільні, так і військові, повинні бути впевнені, що ніхто не заподіє їм шкоди", – йдеться в заяві.

На цей момент відомо, що всі комерційні рейси в аеропорту Кабула припинені, дозволені тільки польоти військової авіації.

Що відбувається

Повстанці захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану під час наступу ще до того, як США вивели свої останні війська, через що багато хто побоюється нової громадянської війни в Афганістані.

Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столицю, майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати в терміновому порядку почали евакуювати співробітників свого посольства в Кабулі .

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