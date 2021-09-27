Таліби заборонили афганцям стригти бороди – барбери отримують погрози

В Афганістані таліби ввели заборону на стрижку бороди, оскільки, за їхніми словами, це не відповідає законам шаріату.
Про це повідомила британська служба ВВС.
За даними видання, власники перукарень та барбери почали отримувати регулярні погрози від "влади" із закликом припинити займатися бізнесом.
"Мені зателефонував один чоловік і відрекомендувався державним чиновником. Проінструктував мене, мовляв, більше не треба "дотримуватися американського стилю" і стригти людям бороди. В іншому випадку до мого закладу прийдуть якісь інспектори і покарають: це може бути штраф, а може – і арешт", – розповів один з підприємців.
Спочатку відповідна заборона діяла лише в провінції Гільменд, проте скоро поширилася на великі міста, включаючи столицю Кабул.
Як розповідають афганці, чоловіки перестали звертатися до майстрів за доглядом і модними стрижками, щоб не відрізнятися на тлі талібів і не привертати до себе небажану увагу бойовиків.
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Життя з "Талібаном"
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами.
- 7 вересня рух представив свій уряд, який очолив фігурант списку терористів ООН.
- У середині вересня з'явилися перші повідомлення про страти людей без суду і слідства.