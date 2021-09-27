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Таліби заборонили афганцям стригти бороди – барбери отримують погрози

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 вересня, 09:36
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Чоловіки перестали звертатися до барберів, щоб не відрізнятися на тлі бойовиків
Спочатку заборона діяла лише в провінції Гільменд, проте скоро поширилася на великі міста. Фото: колаж "Сьогодні"
Спочатку заборона діяла лише в провінції Гільменд, проте скоро поширилася на великі міста. Фото: колаж "Сьогодні"

В Афганістані таліби ввели заборону на стрижку бороди, оскільки, за їхніми словами, це не відповідає законам шаріату.

Про це повідомила британська служба ВВС.

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За даними видання, власники перукарень та барбери почали отримувати регулярні погрози від "влади" із закликом припинити займатися бізнесом.

"Мені зателефонував один чоловік і відрекомендувався державним чиновником. Проінструктував мене, мовляв, більше не треба "дотримуватися американського стилю" і стригти людям бороди. В іншому випадку до мого закладу прийдуть якісь інспектори і покарають: це може бути штраф, а може – і арешт", – розповів один з підприємців.

Спочатку відповідна заборона діяла лише в провінції Гільменд, проте скоро поширилася на великі міста, включаючи столицю Кабул.

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Як розповідають афганці, чоловіки перестали звертатися до майстрів за доглядом і модними стрижками, щоб не відрізнятися на тлі талібів і не привертати до себе небажану увагу бойовиків.

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